Старшеклассники возвращаются с «удаленки»

С 18 января столичные старшеклассники возвращаются в школу. “Ъ FM” поговорил с родителями и учителями — пока одни радуются, другие предупреждают о серьезном отставании по программе. По мнению Сергея Собянина, дети устали сидеть дома. В итоге учащиеся с 6 по 11 класс смогут продолжить заниматься в очном режиме. Однако мэр предупредил, что эпидемиологическая ситуация остается неопределенной и призвал школы строго соблюдать все необходимые меры. Что думают родители? С ними поговорил Александр Мезенцев.

Утром 14 января родители многих старшеклассников вздохнули с облегчением, теперь им не придется бороться со сбоями в работе техники и находиться дома с детьми 24/7. Несмотря на то, что время уроков на «удаленке» сократили, компьютер в доме практически не выключался, говорит москвичка Ирина:

«В основном у нас в “мамском” чате, конечно, все радуются.

Почему? Потому что тяжело психологически. То есть дома нужно организовать ребенка. Начало уроков, как обычно, утром, и, получается, что ребенок сидит за компьютером весь день, потом ему еще нужно делать уроки. А поскольку дети у нас сегодня гаджетоориентированные, они и свободное время там проводят. Хорошего в этом немного».

А хотят ли сами ученики вернуться за парты? У Анны дети учатся в 6 и 7 классе. По ее словам, если во время первого локдауна они скучали по друзьям, то сейчас привыкли к новому режиму и не горят желанием возвращаться в школу.

«Утром я им сказала, что со следующей недели они выходят в школу, и это был для них в некотором роде шок. Выходить в школу им уже не очень хочется, потому что они привыкли учиться онлайн, нет никаких препятствий к тому, чтобы общаться с одноклассниками вечером на прогулке. Я никакого дискомфорта не испытывала: мы меньше времени тратили на дорогу, мы дольше спали, дети занимались в комфортных для них условиях», — отметила Анна.

Один важный вопрос — успеваемость. Учителя жаловались, что часто не могли объективно оценивать учеников — выводы приходилось делать по результатам письменных работ, которые специально проверялись на плагиат. Многих родителей беспокоит серьезное отставание старшеклассников по предметам. Это подтверждает учитель истории одной из столичных школ Леонид Кацва. И по его словам, втянуться в учебный процесс после трех недель каникул ученики быстро не смогут.

«У меня в восьмых классах отставания почти нет, а в пятых классах оно чудовищное, причем накопилось оно еще с марта. Надежда на то, что дети по учебникам что-то выучат сами, никакой, потому что учебники пусты. Конечно, мы пройдем что-то вводно, повторим, но особенно время терять на повторение тоже будет некогда, потому что есть большое отставание. Его получится сократить только за счет того, что какие-то куски программы будут не пройдены», — считает учитель.

А что с мерами безопасности в школах? В мэрии предупредили, что если хотя бы один из учеников заболеет, то на «удаленку» отправят весь класс.

Старшеклассники больше подвержены риску заразиться коронавирусом, так говорили в мэрии в октябре, когда только ввели частичную «дистанционку». Сейчас ситуация вряд ли изменилась. Кривая заболеваемости может пойти вверх из-за большего количества контактов, считает заслуженный врач, ведущий научный редактор портала vrachu.ru Михаил Каган. Он предположил, что власти к этому готовы.

«Часто, когда говорят о каких-то ограничениях, речь идет о том, что они будут в виде так называемых качелей применяться. То есть дети сидели дома, наметилось снижение количества заболевших, они начали опять посещать школу.

Ситуация мониторится, если будет опять подъем, мэр сможет принять решение вновь отправить детей на “удаленку”.

Видимо, сейчас в Москве есть достаточный запас стационарных коек, когда в принципе медицинские службы готовы к тому, что можно будет оказать помощь в случае нарастания числа заболевших», — сказал Михаил Каган.

В этом учебном году старшеклассники провели за партами чуть больше месяца. Долго ли продлится очное обучение теперь, непонятно. Кроме того, многие родители жалуются в соцсетях, что детям придется возвращаться на учебу как раз когда в Москву пришли двадцатиградусные морозы.

Елена Иванова