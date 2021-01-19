Ночные клубы и бары разделят ответственность за детей

В Прикамье полицейские могут получить право штрафовать владельцев клубов и баров, которые запрещено посещать подросткам. Соответствующий законопроект внесла в региональный парламент прокуратура. Сейчас полномочиями по привлечению к ответственности хозяев и управляющих этих заведений обладают сотрудники районных администраций, которые, констатируют прокуроры, со своими задачами не справляются. Местные депутаты не исключают, что поправки к законодательству могут стать формой давления на бизнес.

Прокуратура Пермского края внесла в заксобрание проект поправок к региональному закону об административных правонарушениях. Надзорный орган предлагает наделить сотрудников полиции правом составлять протоколы на владельцев и управляющих объектов, в которых запрещено нахождение детей. Список таких заведений органы местного самоуправления устанавливают для каждого муниципалитета. В пояснительной записке к законопроекту речь идет о клубах и барах. Прокуратура ссылается на ст. 7.3. закона, которой устанавливает ответственность за «допущение нахождения» детей в местах, посещение которых может нанести вред их развитию, а также подростков до 16 лет в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых. Для физических лиц максимальный штраф за нарушение составляет 2 тыс. руб., для юридических — до 20 тыс. руб.

В пояснительной записке прокуратура отмечает, что сейчас сотрудники полиции составляют только протоколы в отношении родителей несовершеннолетних по ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию). При этом владельцев и управляющих заведений, которые запрещено посещать детям, к административной ответственности могут привлекать только местные органы самоуправления. Они, в свою очередь, с этими полномочиями не справляются. По данным прокуратуры, за 2019 год по ст. 7.3. закона Пермского края об административных правонарушениях было привлечено только 45 юридических и физических лиц.

«Таким образом, возможности наказать владельцев баров, ресторанов и ночных клубов, которые незаконно посещают подростки, сейчас фактически нет»,— говорит собеседник “Ъ”, знакомый с позицией прокуратуры.

По его словам, сейчас протоколы в их отношении могут составить только сотрудники комиссий по делам несовершеннолетних районных администраций, «которые нечасто посещают ночные клубы и дискотеки».

«В итоге сложилась ситуация, когда полиция при проведении, например, антинаркотического рейда видит несовершеннолетних в клубе, а никаких мер в отношении его владельцев самостоятельно она принять не может»,— отметил собеседник “Ъ”.

В пояснительной записке констатируется, что такая ситуация способствует совершению несовершеннолетними преступлений.

Рассмотреть законопроект в первом чтении предлагается на заседании заксобрания 21 января.

«С одной стороны, если прокуратура предлагает внести такие изменения, то основания для этого есть,— прокомментировал инициативу пермский депутат Александр Григоренко (ЛДПР).— С другой — это может привести к какой-либо форме давления на бизнес, но так как речь идет о защите прав детей, это, я думаю, оправданно».

Предприниматель Николай Канищев (развивает клуб Mai Tai, ресторан Rob Roy, бар Сurtiss в Перми) говорит, что не видит в случае принятия законопроекта препятствий для бизнеса. «В вечернее время администраторы просят предъявить документы всех молодых людей, а вход в Mai Tai вообще открыт только с 21 года,— рассказывает бизнесмен.— В дневное время мы обслуживаем всех, разумеется, в безалкогольном формате».

«Видимо, власти решили пополнить бюджет за счет штрафов,— заметил на условиях анонимности другой собеседник “Ъ” в отрасли.— Ответственность по ст. 7.3 была введена пять лет назад, но тогда, до падения доходов бюджета, количество протоколов по ней никого не волновало. Да и корупциогенный фактор исключать нельзя».

Также он отмечает, что из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса рестораны заканчивают работу не позже часа ночи, а ночные клубы не работают вообще.

Дмитрий Астахов, Пермь