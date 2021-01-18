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Задержан директор водоканала Буйнакска, где произошло массовое отравление

Следствие задержало руководителя предприятия «Буйнакскводоканал» Абдулвагаба Шарипова. Он стал подозреваемым по уголовному делу, возбужденному после массового отравления горожан питьевой водой, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Дагестану.

По данным следствия, с 9 по 17 января текущего года в медицинские учреждения Буйнакска с признаками пищевого отравления обратились более 300 человек, из которых 246 дети в возрасте от 1 года до 16 лет. По последним данным минздрава республики, в центральной городской больнице Буйнакска остается 51 пациент с острой кишечной инфекцией, в том числе 24 ребенка.

Следователи установили, что господин Шарипов, исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Буйнакскводоканал» с 8 октября прошлого года, выполнял работы и оказывал услуги по поставке питьевой воды жителям Буйнакска, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и вызвавшие их заболевание острой кишечной инфекцией.

Абдулвагаб Шарипов задержан на основании ст. 91 и ст. 92 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи принимают меры по установлению других виновных должностных лиц и привлечению их к уголовной ответственности.

Юлия Рыбина, Махачкала


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