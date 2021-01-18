В Татарстане «Транснефть» обязали выплатить штраф за пожар с погибшими Компанию признали виновной в нарушении требований промышленной безопасности

Арбитражный суд Татарстан обязал «Транснефть-Прикамье» выплатить штраф за недостаточный контроль над работами по очистке резервуара на НПС «Калейкино» в декабре 2019 года, в результате чего произошел пожар и погибли два человека. Об этом сообщает «Интeрфакс».

Напомним, инцидент произошел 4 декабря 2019 года. Было установлено, что на территории станции загорелся неэксплуатируемый резервуар объемом 20 тыс. куб. м в ходе работ по его очистке. В результате инцидента погибли двое рабочих.

Позже Приволжское управление Ростехнадзора провело проверку по факту трагедии. В итоге ведомство наложило на «Транснефть-Прикамье» штраф в размере 1 млн руб. за грубое нарушение требований промышленной безопасности (ч.3 ст.9.1 КоАП РФ). Компания подала апелляцию в Арбитражный суд Татарстана, попросив признать штраф незаконным и отменить его. Но в итоге суд ограничился только снижением штрафа до 750 тыс. руб. При этом Арбитраж посчитал выводы Ростехнадзора по расследованию трагедии на НПС «Калейкино» правомерными.

"Ъ-Казань"