Тела двух погибших обнаружены на месте пожара на нефтестанции «Калейкино» в Татарстане

Спасатели нашли тело второго погибшего на месте пожара на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» АО «Транснефть-Прикамье» в Татарстане, сообщило главное управление МЧС России по региону.

По информации ведомства, на которую ссылаются РИА «Новости», в 10:.28 среды поступило сообщение о пожаре на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Альметьевском районе Татарстана. Было установлено, что во время проведения плановых работ по очистке неэксплуатируемого резервуара объемом 20 тыс. куб. м рабочими подрядной организации произошло возгорание. В 12:03 было ликвидировано открытое горение на площади 45 квадратных метров, в 13:24 ликвидировано открытое горениях внутри резервуара.

Спасатели организовали поиск двух пропавших работников подрядной организации. В 21:33 спасатели профессионального аварийно-спасательного формирования «Регионспас» обнаружили на месте пожара тело первого погибшего мужчины, В 22:27 - второго погибшего.

"Ъ-Казань"