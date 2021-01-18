Главные новости к утру 18 января

Оппозиционера Алексея Навального задержали после прилета в Москву. Это связано с иском ведомства о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Адвокат сообщила, что он находится в отделе полиции в Химках. О возвращении политика в Россию.

Следственный комитет России (СКР) хочет усилить ответственность за уклонение от налогов для физлиц. В ведомстве считают, что срок давности — два года — слишком мал, и у нарушителей есть возможность уйти от наказания.

ВВП Китая по итогам 2020 года вырос на 2,3%. Это минимальные темпы роста за последние 40 лет. О динамике китайской экономики

Le Monde сообщила о давлении на регулятора ЕС при утверждении вакцины Pfizer.По данным издания, при утверждении вакцины были проблемы. Например, были проинспектированы не все производственные площадки, отсутствовали необходимые данные по коммерческим партиям вакцин. О начале вакцинации в Европе

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