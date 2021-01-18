Главные анонсы 18 января

В России начнется массовая вакцинация всех россиян от коронавируса COVID-19. Президент Владимир Путин объявил о ее начале на совещании с правительством 13 января. Подробнее

Пройдет пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 году. Мероприятие состоится в формате онлайн.

Головинский районный суд Москвы огласит приговор аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову и другим фигурантам дела о нападении на один из столичных офисов «Единой России» в январе 2018 года. В ходе прений сторон прокурор запросил для господина Мифтахова наказание в виде шести лет колонии общего режима. О деле

Мосгорсуд продолжит рассматривать по существу уголовное дело в отношении бывших полицейских, обвиняемых в подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову. Запланирован допрос господина Голунова. О начале процесса

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство об аресте следователя по особо важным делам Максима Митасова, обвиняемого в организации поджога здания следственного отдела в Новой Москве в 2017 году. Ранее его отправили под домашний арест по делу об организации поджога следственного отдела в мае 2017 года. Подробнее

Хамовнический суд рассмотрит иск юриста Александра Добровинского к Адвокатской палате Москвы, Совет которой прекратил его адвокатский статус. Господин Добровинский представлял интересы нескольких родственников погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова. По мнению палаты, он подорвал доверие к институту адвокатуры, раскрыв, что артист обращался к нему за юридической помощью, но был отвергнут. Подробнее