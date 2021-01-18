СКР хочет усилить ответственность за уклонение от налогов

Следственный комитет России (СКР) предлагает усилить уголовную ответственность для физлиц за уплату налогов, сообщила зампредседателя ведомства Елена Леоненко. Она отметила, что у индивидуальных предпринимателей сейчас срок давности преступлений два года.

«Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года»,— сказала госпожа Леоненко в интервью «Известиям».

Также она отметила, что Федеральная налоговая служба (ФНС) сейчас направляет материалы следователю, если должник не возместил ущерб, в течение двух месяцев после выставления требования. По мнению СКР, это слишком долго, сказала Елена Леоненко.

«Поэтому, как только налоговые органы вскрыли преступную схему, когда определили сумму ущерба, ждать просто нет смысла. Именно за эти 60 дней может быть уничтожена документация, выведено имущество»,— сказала госпожа Леоненко.