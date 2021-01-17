Le Monde сообщила о давлении на регулятора ЕС при утверждении вакцины Pfizer

На Европейское агентство лекарственных средств (ЕАЛС) оказывалось давление при сертификации вакцин от коронавируса, в частности американо-немецкая от Pfizer и BioNTech, утверждает французская газета Le Monde со ссылкой на документы и переписки, утекшие в сеть.

По данным издания, при утверждении вакцины были проблемы. Например, были проинспектированы не все производственные площадки, отсутствовали необходимые данные по коммерческим партиям вакцин: они могли не соответствовать тем, что применялись во время клинических испытаний. Вакцина, однако, было одобрена. Тем не менее газета отмечает, что ЕАЛС утвердило вакцину 21 декабря 2020 года — на три недели позже, чем Великобритания, и на две позднее, чем США. Это говорит о том, что агентству все-таки потребовалось некоторое время, чтобы дать «зеленый свет» на использование вакцины.

Ранее стало известно, что Pfizer временно сократит поставки вакцины в Европу. Снижение поставок было объяснено модернизацией производственных мощностей. При этом сообщалось, что в Европе скончались больше 30 пожилых людей, привитых вакциной от Pfizer. Однако их смерть могла быть не связана напрямую с вакциной.

Подробности — в материале “Ъ FM” «Вакцинация в Европе стартовала небезупречно».