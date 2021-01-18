Адвокат сообщила о местонахождении Навального после задержания

Оппозиционер Алексей Навальный находится во 2-м отделе полиции управления МВД России по г.о. Химки., сообщила «Русской службе BBC» его адвокат Ольга Михайлова. Сотрудники отдела подтвердили это устно, уточняет издание.

Как сообщил соратник Алексея Навального Леонид Волков, адвоката к оппозиционеру не пускают, встречу обещали разрешить в 9 утра.

Алексея Навального задержали сотрудники ФСИН 17 января в аэропорту Шереметьево после прилета из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления. Это связано с иском ведомства о замене назначенного ему ранее условного срока на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше». Политика взяли под стражу до суда. Ряд стран уже призвали освободить оппозиционера.

О возвращении Алексея Навального — в материале “Ъ” «И родина щедро ловила его».