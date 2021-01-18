Внутренний спрос граждан поддержали закрытые границы

В оперативном мониторинге социальных процессов ЦМАКП отмечается, что в первой половине декабря 2020 года после снижения в сентябре—ноябре расходы граждан подросли. Во второй половине ноября их снижение в годовом выражении (по данным Сбербанка) составляло 9–11%, с 30 ноября по 6 декабря расходы сократились лишь на 2,3%, с 7 по 13 декабря — на 2,8%, а за неделю с 14 по 20 декабря расходы выросли на 1,1%. «Восстановительный рост расходов, вероятно, обусловлен в том числе сокращением возможностей трат за границей»,— полагают аналитики центра. Этот фактор поддержки спроса отмечали и в декабрьском обзоре экономики ЦБ, указывая, что «из-за сохранения ограничительных мер и падения доходов населения потребительский спрос в декабре в целом останется ниже уровня предыдущего года». В результате спад потребления населения, который в третьем квартале замедлился до 8,4% против 22,2% во втором квартале, в четвертом квартале вновь может усилиться.

Снижению потребления в четвертом квартале, отмечают в ЦБ, способствовало ослабление динамики реальных зарплат (см. график), связанное с ускорением инфляции, спадом деловой активности, меньшей индексацией зарплат (3% против 4,3% в октябре 2019 года) в госсекторе и дистанционным обучением, которое «скорее всего, стало причиной замедления роста трудовых компенсаций в образовании». Кроме того, аналитики Райффайзенбанка считают, что ухудшение динамики доходов и спроса связано с исчерпанием госстимула в рамках первой волны коронакризиса. «Рост социальных выплат и стимулов для бюджетников и нуждающихся граждан, судя по всему, начал снижаться с конца третьего квартала 2020 года, что могло существенно ухудшить ситуацию с реальными доходами»,— полагают они. Замедлялась и помесячная динамика прироста новых кредитов, выданных гражданам в конце года.

В Sberbank CIB оценили, что в 2013–2020 годах реальные доходы граждан упали на 9,5%. «Меры поддержки потребителей, принятые правительством в минувшем году, позволили защитить беднейшие слои населения от наиболее тяжелых финансовых последствий самоизоляции, однако они не имели большого значения для сравнительно благополучных домохозяйств»,— отмечают они. В результате кризис парадоксальным образом уменьшил неравенство доходов среди российского населения — коэффициент Джини упал с 40,1% до 39,5%.

Алексей Шаповалов