Верховный суд расставит метки

До Верховного суда (ВС) РФ дошел спор производителей пластиковых карт и RFID-меток «Страна карт» и ISBC, который может стать прецедентным для интернет-рынка. Использование в рекламе «Страны карт» бренда AirTag, которым владела ISBC до продажи его американской Apple, привело к потере компанией прав на домен stranakart.ru. Юристы считают, что такая трактовка решения суда привела к несоразмерному наказанию.

ВС РФ 19 января рассмотрит жалобу гендиректора и владельца кировского производителя пластиковых карт и RFID-меток (используются для идентификации товара в логистике или рознице) «Страна карт» Юрия Тырыкина на решение Первомайского райсуда Кирова от 8 октября 2019 года, обнаружил “Ъ” в базе суда. Решение принято по иску конкурента — ООО «Интеллектуальные системы управления бизнесом» (бренд ISBC), которое требовало лишить «Страну карт» права на домен stranakart.ru.

Поводом для спора стала рекламная кампания «Страны карт» в Google и «Яндексе», в ходе которой по поисковым запросам со словом AirTag пользователи попадали на сайт stranakart.ru, хотя бренд AirTag принадлежал ISBC. Под ним выпускались гаджеты с RFID-метками. В октябре 2019 года бренд был продан Apple для создания устройства для отслеживания предметов.

Первомайский райсуд из-за использования в рекламе бренда AirTag признал нарушением сам факт администрирования Юрием Тырыкиным домена stranakart.ru. Это повлекло аннулирование домена регистратором и его передачу ISBC, отмечает предприниматель в обращении в ВС. По данным сервиса whois, сейчас домен зарегистрирован сингапурской ISBC Innovations PTE. По мнению представителя господина Тырыкина, иск к «Стране карт» был подан для ограничения конкуренции, ситуация может стать прецедентом для рынка.

В ISBC не ответили на запрос. Представитель компании на одном из судебных заседаний утверждал, что целью Юрия Тырыкина была «раскрутка» производимого его компанией товара и желание сэкономить на рекламе.

Если ответчик нарушал права на товарные знаки, с него можно взыскивать компенсацию, но не забирать домен и передавать его истцу, подчеркивает управляющий партнер «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. Ответственность несоразмерна допущенному нарушению, уверен он.

Другие юристы полагают, что решение кировского суда само по себе не затрагивало права Юрия Тырыкина на сайт, а лишь запретило ему незаконно использовать товарный знак в процессе администрирования домена. Маловероятно, что гендиректор компании не знал, что размещаемая информация нарушает права на интеллектуальную собственность, отмечает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. Владелец юридической компании «Катков и партнеры» Павел Катков не исключает, что ВС РФ рассмотрит вопрос о том, кто должен быть ответчиком по иску ISBC,— администратором домена выступал господин Тырыкин, а рекламу заказывала компания «Страна карт».

Юлия Степанова