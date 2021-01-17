Из-за пожара в жилом доме в Сертолово эвакуировали 60 человек

Крупный пожар произошел в ночь на 17 января в четырехэтажном многоквартирном доме в Сертолово. Площадь возгорания составила 418 кв. м. Из-за ЧП из дома пришлось эвакуировать 60 человек. Об этом со ссылкой на региональное МЧС сообщает ТАСС.

Как уточнили в ведомстве спасателей, 10 человек были спасены при помощи трехколенной лестницы, 20 вывели по маршевой лестнице с применением спасательных средств, еще 30 человек смогли выйти самостоятельно. Для эвакуированных открыт пункт временного размещения на базе школы. Пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности.

К ликвидации пожара было привлечено 16 единиц техники и 75 человек личного состава. Погибших нет.

По данным телеканала «78», проверку по факту произошедшего проводит Всеволожская городская прокуратура. Причина возгорания пока неизвестна, однако владелец квартиры, в которой произошел пожар, по предварительной информации, с места происшествия скрылся. Его характеризуют как асоциальную личность.