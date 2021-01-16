Президент Уганды переизбрался на шестой срок

Согласно заявлению избирательной комиссии африканской Уганды, выборы президента страны выиграл действующий президент, 76-летний Йовери Мусевени. В комиссии заявили, что господин Мусевени набрал почти 59% голосов, за его основного соперника, 38-летнего музыканта Боби Вайна, проголосовали около 35%, сообщает BBC. Победа была объявлена на фоне обвинений в фальсификации результатов со стороны господина Вайна.

«Избирательная комиссия объявляет Йовери Мусевени... избранным президентом Республики Уганда»,— заявил председатель избирательной комиссии Саймон Мугеньи Бьябакама. По его словам, явка составила 57% от почти 18 млн зарегистрированных избирателей.

По итогам выборов, Йовери Мусевени остается на шестой срок у власти. Он руководит Угандой с 1986 года.

Боби Вайн пообещал предоставить доказательства мошенничества. Избирательная комиссия отрицает фальсификацию результатов прошедшего в четверг, 14 января, голосования.

Подробнее о выборах читайте в публикации “Ъ” «Президент-долгожитель против "президента гетто"».