Президент-долгожитель против «президента гетто»

Проходящие сегодня в Уганде парламентские и президентские выборы стали самой настоящей электоральной баталией между нынешним главой государства Йовери Мусевени, возглавляющим страну уже 34 года, и музыкантом Боби Вайном. В преддверии голосования в Уганде оказались заблокированы соцсети, а генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность сообщениями о насилии в этой стране.

В президентских выборах в Уганде участвуют 11 кандидатов, но основная борьба развернулась между 76-летним главой государства Йовери Мусевени и лидером оппозиционной молодежи, исполнителем регги Боби Вайном (наст. имя — Роберт Киагуланьи Ссентаму). 38-летний создатель популистского движения «Власть народа» уже не так молод, как большинство его избирателей, и, в отличие от них, давно уже стал миллионером, Однако именно под его началом движение политизированной и в массе своей неблагополучной молодежи стало серьезной и организованной политической силой, бросившей вызов бессменному угандийскому лидеру. Боби Вайну удалось также склонить на свою сторону несколько политиков из «системной оппозиции».

Накануне выборов в стране развернулось далеко не первое в ее истории, но очень серьезное противостояние сил безопасности с оппозицией. Виток насилия был вызван арестом Боби Вайна 18 ноября под предлогом «нарушения карантинных мер».

В результате столкновений погибли свыше 50 человек, главным образом в столице Кампале. Злоключения главного оппозиционера, ранее уже подвергавшегося арестам и даже пережившего покушение, на этом не закончились — очередной налет полиции на его дом произошел 12 января. Были арестованы его охранники. На следующий день стало известно о покушении на государственного министра и депутата Балтазара Касириву-Атвоки, который участвует в парламентских выборах в качестве независимого кандидата.

С учетом коронавирусных реалий активная политическая борьба развернулась в соцсетях. Но за двое суток до голосования власти распорядились их заблокировать, а со среды в стране и вовсе был ограничен доступ в интернет. Сообщается и о перебоях с электричеством.

«Я могу подтвердить, что MTN Uganda и все лицензированные операторы получили директиву от Комиссии по связи Уганды о приостановке работы всех интернет-шлюзов и связанных точек доступа»,— сказал агентству Reuters руководитель по корпоративным делам телекоммуникационной компании MTN Group Номпило Морафо.

Йовери Мусевени извинился перед гражданами за неудобства с блокировкой соцсетей, подчеркнув, что у властей Уганды не осталось выбора после того, как Facebook закрыл несколько аккаунтов, которые поддерживали его правящую партию. Facebook объяснил блокировку десятков учетных записей угандийских чиновников подозрением в их «вмешательстве в выборы» и связях с Министерством информации страны.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность сообщениями о насилии и напряженности в Уганде. «Генеральный секретарь призывает все заинтересованные стороны обеспечить инклюзивный, транспарентный и мирный процесс выборов»,— говорится в тексте распространенного им заявления. Он попросил всех политических деятелей призвать своих сторонников воздерживаться от ненавистнических заявлений, жестокости и запугивания.

С момента обретения независимости в 1962 году Уганда пережила множество переворотов, мятежей и гражданских войн. Но после того, как в январе 1986 года глава повстанческой «Армии национального сопротивления» Йовери Мусевени захватил власть, страна быстро обрела репутацию очага региональной стабильности. Даже появление вооруженной секты «Господня армия сопротивления», развернувшей в 1987 году войну с правительством, окружение Мусевени обратило себе на пользу, заработав репутацию борца с терроризмом, что привело к укреплению военно-стратегических отношений с США и привлечению международной помощи. Апелляция к стабильности, политика «беспартийной демократии», опора на массовые движения и действовавшие по всей стране «советы сопротивления» в течение первых 19 лет правления президента Мусевени заглушали трайбализм и работали на консолидацию нации. Это обеспечивало президенту высокий уровень доверия населения и благополучные переизбрания в 1996 и 2001 годах. Формальное восстановление в стране в 2005 году после 20 лет перерыва многопартийной системы также не помешало Йовери Мусевени и его партии переизбраться еще три раза.

Президент Уганды Йовери Мусевени Фото: Tiksa Negeri/File Photo, Reuters

История успеха Мусевени лишь отчасти объясняется монопольным положением президентского «Движения национального сопротивления» в законодательных и исполнительных органах власти и широким использованием «административного ресурса». Важную роль играла также экономика. После прихода к власти Йовери Мусевени довольно быстро совершил разворот от революционного марксизма, приверженцем которого был в 1970–1980 годы, к либеральной рыночной экономике по рекомендациям МВФ. Благодаря дерегуляции цен и принятию дружественного бизнесу законодательства, а также масштабной и беспрецедентной по африканским меркам децентрализации власти результат не заставил себя ждать. Высокие темпы роста в сочетании с сокращением бедности и подъемом низовой предпринимательской и коммерческой активности заслужили доверие инвесторов и открыли путь к новым кредитным линиям. Выступая в Кампале в 2017 году, тогдашний директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард даже назвала Уганду «африканской историей успеха».

Однако структурная перестройка экономики и встраивание Уганды в глобализированный рынок имели и обратную сторону. К 2010-м годам политико-экономическая модель исчерпала резервы развития и рынка труда, а на ее обочине скопилась масса недовольных: по недавним опросам службы Gallup, до трети угандийцев мечтают об эмиграции. Как водится, результатами «ультрарыночных реформ» смогли воспользоваться далеко не все.

Темпы роста явно не поспевали за быстрорастущим и молодеющим населением, концентрирующимся в неблагополучных городских гетто и не имеющим перспектив на легальное и квалифицированное трудоустройство. При этом они составляют большинство — 78% граждан страны не исполнилось 30 лет.

В итоге, несмотря на признанные международными институтами успехи в снижении уровня бедности, социально-имущественная поляризация в стране продолжает расти. Следствие — уличная преступность, недовольство властью и молодежный протест. Именно в городской среде, символом которой считается социокультурный молодежный архетип муйайе — вор, трикстер, модник, который изъясняется на кампальском «углише» и тайном языке луйайе, жует наркотическое растение кат, употребляет марихуану, боксирует, слушает музыку, и сформировалась личность «президента гетто» Боби Вайна, крупнейшего за последние годы внесистемного политика популистского толка.

Кандидат в президенты Уганды Боби Вайн опускает в урну избирательный бюллетень Фото: Baz Ratner, Reuters

Питательной почвой для протеста стала и несменяемость власти. За 34 года непрерывного руководства страной Йовери Мусевени научился поддерживать социальную базу режима, постоянно искать и находить новые, подчас удачные политические решения. Он умудряется раскалывать оппозицию, не прибегая к масштабным репрессиям и время от времени кооптируя диссидентов в раздутый партийно-государственный организм. Однако де-факто однопартийное правление президентского «Движения национального сопротивления» привело к отчуждению политического класса от основной массы населения. Йовери Мусевени приходится все больше опираться на военные и милитаризированные структуры, лояльных ему чиновников и партийцев, а также крупный бизнес, в том числе влиятельных афро-индийских магнатов, монопольные позиции которых в политике и экономике президент вынужден защищать ценой непопулярных и все более авторитарных мер.

При этом отметим, что в электоральных циклах угандийские власти, как правило, действуют очень осторожно, чтобы не «спугнуть» международные организации, инвесторов и доноров и не спровоцировать неуправляемые беспорядки, как это случалось в 2006 и 2018 годах. Видимость конкурентной политики тоже присутствует и иногда преподносит сюрпризы. Так, в 2017 году Боби Вайн смог победить на парламентских выборах в округе Аруа. Несмотря на организованные им антиправительственные кампании, аресты и задержания, он продолжал исполнять депутатские обязанности в контролируемом президентским большинством парламенте. Действуя на упреждение, силы безопасности Уганды редко перегибают палку, считая, что арестовывать и вскоре выпускать оппозиционеров гораздо выгоднее, чем прибегать к длительным тюремным срокам. В этот раз крен в сторону «кнута» объясняется скорее резко возросшим социальным недовольством: практически все средства были израсходованы на дорогостоящую предвыборную кампанию в ущерб помощи пострадавшим от карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Алексей Целунов