ВОЗ выступила против требования вакцинации от COVID-19 для поездок

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации в отношении пандемии коронавируса высказался против введения требования обязательной вакцинации от COVID-19 или наличия иммунитета для международных поездок.

«Учитывая, что влияние вакцин на снижение уровня передачи вируса пока неизвестно, а доступ к вакцинам слишком ограничен, комитет рекомендует странам не требовать подтверждения о вакцинации от прибывающих путешественников»,— говорится в сообщении комитета по итогам заседания.

При этом ВОЗ призвала производителей вакцин быстрее предоставлять данные о безопасности и эффективности препаратов для включения в список организации для экстренного применения. В сообщении отмечено, что отсутствие этих данных является барьером для своевременной и справедливой поставки вакцин на глобальном уровне.

В декабре ВОЗ не рекомендовала выдавать переболевшим COVID-19 паспорта иммунитета, но сообщила, что рассматривает возможность введения электронных удостоверений о наличии прививки для заграничных поездок. В России массовая вакцинация от коронавируса начнется 18 января. Минздрав допустил введение некоторых послаблений для россиян, у которых есть сертификат о вакцинации. Получить его можно в личном кабинете на портале госуслуг.