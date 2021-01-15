В мире умерли более 2 млн заразившихся коронавирусом

Численность людей, умерших из-за коронавируса по всему миру, достигла 2 000 905, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Всего COVID-19 был обнаружен более чем у 93,4 млн человек в 191 стране мира.

Больше всего смертей от COVID-19 приходится на США (389 581). Страна с 23,3 млн случаев заражения также занимает первое место по числу заразившихся. Следующими по числу летальных исходов идут Бразилия (207 095) и Индия (151 918).

Россия находится на восьмом месте по числу умерших больных с коронавирусом. Федеральный оперативный штаб сообщает о 64 495 погибших, Университет Джонса Хопкинса — о 63 558, так как данные по Крыму отнесены к Украине. К 15 января в России было выявлено более 3,5 млн случаев заражения, 24 715 из которых — за последние сутки.

Что российские политики и бизнесмены думают о пандемии — в материале “Ъ” «Вирус уходит, но не прощается».