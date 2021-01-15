Глава Бурятии всех отставил

Глава Бурятии Алексей Цыденов отправил в отставку республиканское правительство. Свое решение господин Цыденов объяснил необходимостью структурных изменений в исполнительной власти. Однако пока все министры продолжают временно исполнять обязанности. К концу месяца господин Цыденов хочет пообщаться с каждым членом правительства отдельно и решить, оставлять ли его на посту. По мнению эксперта, глава Бурятии начал готовиться к выборам в Госдуму и собственным перевыборам в 2022 году.

На совещании с кабмином Бурятии в пятницу, 15 января, Алексей Цыденов объявил об отставке правительства Бурятии в полном составе. По его словам, 2021 год может быть сложнее предыдущего, поэтому для решения множества непростых задач требуются структурные изменения. До утверждения нового состава правительства все министры и зампреды правительства республики будут временно исполнять обязанности на прежних должностях. Алексей Цыденов пообещал провести переговоры с каждым из них отдельно.

Позже глава Бурятии сообщил журналистам, что кадровые вопросы будут рассмотрены на сессии Народного хурала (заксобрания) уже 26 января.

Депутаты утвердят новых зампредов правительства и двух министров — экономики и финансов. Господин Цыденов заявил, что власти не намерены проводить в структуре правительства республики кардинальные изменения. По его словам, будет создано министерство промышленности и инвестиций, а отдельная должность министра по инвестициям — ликвидирована. Кроме того, в министерстве природных ресурсов будет расширен функционал с акцентом «на экологическую составляющую». Он добавил, что новый состав правительства усилит работу по цифровизации всех процессов.

«Роспуск стал настоящей секретной операцией, ни единой утечки не было»,— заявил “Ъ” местный политолог и журналист Тимур Дугаржапов.





По его словам, с 7 января господин Цыденов находился в Москве, где, вероятно, проводил консультации. Эксперт считает, что республика нуждается в повышении качества управления: «Кадровые изменения не только назрели, но и перезрели». Среди последних очевидных провалов он назвал срыв сроков строительства теплотрассы в столице Бурятии Улан-Удэ.

По мнению Тимура Дугаржапова, реформа правительства запускает региональную кампанию по выборам в Госдуму, а также подготовку к перевыборам самого Алексея Цыденова (выборы главы Бурятии должны пройти в 2022 году). Господин Цыденов стремится избавиться от негативного шлейфа, который тянется за рядом его подчиненных, уверен политолог. Так, эксперт не видит в новом кабмине министра промышленности и торговли Сергея Желтикова, входившего в команду экс-председателя правительства Алексея Мишенина. В начале декабря прошлого года господин Мишенин был помещен под домашний арест по уголовному делу о растрате во время работы на Новосибирском авиаремонтном заводе.

При этом, по мнению господина Дугаржапова, усилить позиции может министр экономики Екатерина Кочетова, в сферу ответственности которой, вероятно, перейдет министерство имущества, которое может стать агентством.

Депутат Народного хурала Баир Цыренов (КПРФ), напротив, считает, что госпожа Кочетова не получит назначения в новом правительстве из-за скандала, разгоревшегося в мае, после ее слов «с голоду еще никто не умер» в ответ на вопрос об обеспеченности населения продуктами питания в условиях эпидемии коронавируса. За эту фразу ей потом пришлось извиняться. Баир Цыренов также сомневается, что в новом правительстве останется зампред Петр Мордовский, в доме и рабочем кабинете которого в ноябре прошлого года проходили обыски.

Екатерина Еременко, Иркутск