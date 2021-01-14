Дело об убийстве Япончика прирастает заочно

Басманный суд Москвы заочно арестовал жителей Абхазии Астамура Бутбу и Нугзара Папаву, оба объявлены Следственным комитетом России (СКР) в розыск. По версии следствия, они были причастны к подготовке убийства знаменитого вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончик), совершенного в 2009 году. Примечательно, что Папава на родине уже проходит по уголовному делу о похищении бизнесмена ради выкупа.

Об избрании меры пресечения в виде ареста гражданам РФ и Абхазии Астамуру Бутбе и Нугзару Папаве в четверг сообщила пресс-секретарь Басманного суда столицы Ирина Софинская. «Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия организованной группой). В связи с объявлением обвиняемых в международный розыск мера пресечения избрана на два месяца с момента задержания их на территории РФ либо с момента экстрадиции на территорию РФ»,— сказала она.

Следствие пока не уточняет, какую именно роль новым фигурантам оно отводит в подготовке убийства вора в законе Вячеслава Иванькова.

Впрочем, можно предположить, что оба участвовали в слежке за криминальным авторитетом, а также в доставке орудия убийства к месту совершения преступления.

Напомним, именно такую роль СКР отводил арестованным ранее в рамках дела Кахе Газзаеву и Муртазу Шадании. По некоторым данным, на обоих обвиняемых следствие вышло благодаря показаниям одного свидетеля — некоей госпожи Ованесовой. Ее защитники обоих арестованных называют весьма сомнительным источником информации, отмечая, что она якобы является наркоманкой, отбывающей наказание.

Вячеслав Иваньков был убит вечером 28 июля 2009 года, когда выходил из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе. В него выстрелили из снайперской винтовки Дегтярева (СВД) из припаркованного неподалеку автомобиля. Основным мотивом убийства Япончика СКР считает личную неприязнь к нему организатора преступления — вора в законе Ильи Симонии (Махо). Конфликт между ними начался еще в 80-е годы прошлого века, когда оба отбывали наказание в колониях Иркутской области.

Отметим, что один из новых фигурантов, Нугзар Папава, у себя на родине также проходит по резонансному делу — о похищении с целью выкупа бизнесмена Омара Мирцхулавы. Как сообщали ранее абхазские СМИ, Омар Мирцхулава был похищен 17 апреля 2019 года. В июле 2019 года судом Сухуми были арестованы Георгий Адлейба, Темур Кутелия и Нугзар Папава, но уголовное преследование в отношении Папавы позже было прекращено в связи с «отсутствием совокупности доказательств».

Однако 24 января прошлого года генеральный прокурор республики Адгур Агрба отменил постановление о прекращении уголовного преследования Папавы, а основанием стало пришедшее из России заключение судебно-фоноскопической экспертизы, подтвердившей версию обвинения о причастности последнего к вымогательству денежных средств за освобождение Омара Мирцхулавы. Об этом сообщалось на сайте Генпрокуратуры Абхазии.

Александр Александров