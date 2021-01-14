Институт Катона исключил Андрея Илларионова из списка своих экспертов

Американский Институт Катона (частная научно-исследовательская организация либертарианского толка в области социально-политических наук) изменил текст биографической страницы бывшего советника президента России Владимира Путина по экономике (2000–2005) Андрея Илларионова. Теперь на сайте организации говорится, что господин Илларионов является бывшим старшим научным сотрудником организации. Упоминание об Андрее Илларионове также исключено из списка экспертов организации. Ни Андрей Илларионов, ни Институт Катона пока не сделали по этому поводу официальных заявлений.

Напомним, 12 января американское издание Politico сообщило, что Институт Катона расследует заявление Андрея Илларионова, опубликованное в «Живом журнале», в котором тот утверждал, что победитель выборов американского президента «неизвестен», а нападение на Капитолий США 6 января было запланировано сторонниками движения Black Lives Matter. Господин Илларионов назвал захват Капитолия «поджогом Рейхстага», ссылаясь на события февраля 1933 года, в ходе которых поджог Рейхстага пироманом был использован нацистами для отмены в Германии свободы личности, собраний, союзов, слова, печати, тайны переписки и неприкосновенности частной собственности.

Такое заявление полностью противоречило ранее опубликованному заявлению директора института Питера Гёттлера, в котором тот осудил захват Капитолия сторонниками Дональда Трампа и назвал его прямой атакой на конституцию США. «Руководство Института Катона категорически отвергает заявления в посте господина Илларионова. Ситуация обсуждается руководством института, а также с господином Илларионовым»,— заявила изданию директор института по связям со СМИ Кори Уэлен.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США, пытаясь сорвать сертификацию Конгрессом США избирательных бюллетеней, поданных выборщиками штатов. После того как сторонники господина Трампа были вытеснены из Капитолия полицией, Конгресс утвердил результаты выборов, победу на которых одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден. 14 января Палата представителей США объявила господину Трампу импичмент.

“Ъ” обратился в Институт Катона и к Андрею Илларионову с просьбой разъяснить обстоятельства отставки господина Илларионова, однако оперативных ответов не получил. Господин Илларионов являлся старшим научным сотрудником института с 2006 года.