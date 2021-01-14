Дирекция по строительству займет 500 млн рублей для достройки ЖК «Университетский»

Специализированный застройщик Нижегородской области «Дирекция по строительству» привлек в Сбербанке невозобновляемую кредитную линию с лимитом 499,5 млн руб. для финансирования работ по достройке жилого комплекса «Университетский» на Казанском шоссе. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Закупка проводилась у единственного поставщика. Средства предоставляются более чем на 2,5 года по ставке 11%. Деньги пойдут на расчеты с подрядчиком ООО «Вева», который выполняет часть работ по достройке ЖК. Стоимость контракта составила 161,6 млн руб.

Как ранее сообщалось, застройщиков ЖК «Университетский» выступало ООО «Девелоперская компания “Квартстрой”», однако компания не выполнила обязательства. К моменту заморозки стройки в проект вложились 57 дольщиков, они внесли в общей сложности 89,3 млн руб. В 2019 году ЖК передали Дирекции по строительству для достройки домов, готовность объекта составляла 1%. Стоимость завершения строительства оценили в 482,6 млн руб.

Анастасия Еремина