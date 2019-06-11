ЖК «Университетский» передали на достройку областной Дирекции

Арбитражный суд Нижегородской области определил передать областному спецзастройщику «Дирекция по строительству» земельный участок площадью 7843 кв. м на Казанском шоссе и все права и обязанности застройщика для достройки ЖК «Университетский». Предыдущий застройщик, ООО «Девелоперская компания “Квартстрой”», не исполнил свои обязательства по строительству 5-7-9 этажного дома с конторскими помещениями и подземной автостоянкой, в проект успели вложиться 57 граждан-дольщиков. Они внесли в общей сложности 89,3 млн руб., но проект ЖК был выполнен лишь на 1% (частично забито свайное поле фундамента). Как следует из судебного определения, на завершение строительства ЖК «Университетский» необходимо финансирование в размере 482,6 млн руб.

Напомним, «Дирекция по строительству» как государственный застройщик Нижегородской области была учреждена региональным правительством для решения проблем обманутых дольщиков. Для финансирования своей деятельности предприятие рассчитывает на бюджетную помощь и заемные средства. Также Дирекция рассчитывает на выручку от продажи свободных площадей в достраиваемых проблемных домах и доходы от реализации государственных земельных участков, зарезервированных в казне для помощи обманутым соинвесторам.

Иван Сергеев