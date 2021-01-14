Минфин вернулся к покупкам

С 15 января Минфин после девятимесячного перерыва возвращается к покупке валюты на рынке в рамках бюджетного правила. Вчера ведомство сообщило, что в период с 15 января по 4 февраля оно будет ежедневно направлять на эти цели 7,1 млрд руб. Всего за этот период Минфин приобретет валюты на 106,3 млрд руб. Эта сумма определена исходя из ожидаемого январского объема нефтегазовых допдоходов бюджета, которые будут получены из-за превышения фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем — 73,5 млрд руб., а также декабрьского фактического отклонения таких поступлений в размере 32,7 млрд руб.

Напомним, что Минфин начал конвертировать в валюту «излишки» нефтегазовых рублевых допдоходов бюджета с февраля 2017 года. Происходило это в соответствии с бюджетным правилом, которое предусматривает покупку валюты при превышении ценой нефти базового уровня и ее продажу в случае падения ниже этой отметки. Изначально «цена отсечения» была определена в $40 за баррель (тогда она многими называлась чрезмерно заниженной). Далее этот базовый уровень индексировался на 2% в год (на примерный размер инфляции в США). В 2020 году «база» была равна $42,4, на 2021-й она составляет $43,3 за баррель.

Минфин задумывал изъятие из экономики «лишних» нефтегазовых денег как инструмент для сокращения зависимости курса рубля от колебаний нефтяных цен и как способ пополнения резервов ФНБ. Однако с падением цен на нефть бюджетное правило стало работать в другую сторону, и Минфин начиная с 7 апреля 2020 года стал не покупать, а продавать валюту для целей бюджета. Максимальный объем ежедневных продаж пришелся на период с 13 мая по 6 июня 2020 года — 11,3 млрд руб. Напомним, что в марте прежнее соглашение о сокращении добычи ОПЕК+ развалилось. Это произошло на фоне разраставшейся пандемии с ее локдаунами и падением деловой активности. В результате в начале весны на рынке нефти случился обвал: если в январе 2020-го баррель Urals стоил в среднем $61,67, то в апреле — лишь $18,22. С заключением нового соглашения цены на нефть несколько восстановились. В результате по итогам 2020 года средняя цена Urals составила $41,7 за баррель, что лишь немногим ниже базовой «цены отсечения» 2020 года (подробнее см. “Ъ” от 13 января).

Вадим Вислогузов