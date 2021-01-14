Новая Госдума может стать «4,5-партийной»

Близкий к администрации президента Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал в среду доклад о перспективах партий на думских выборах 2021 года. Авторы исследования на основе «сугубо предварительного» анализа прогнозируют по итогам выборов «4,5-партийную» систему. По их мнению, кроме четырех парламентских партий шансы преодолеть пятипроцентный барьер есть еще у трех партий («Новые люди», «Яблоко» и Партия пенсионеров за социальную справедливость), но в итоге более 5% голосов наберет лишь одна из них.

В среду ЭИСИ презентовал доклад «Предварительный прогноз для политического рынка 2021 года», посвященный перспективам партий на будущих думских выборах. Его авторы оговариваются, что точно прогнозировать их результаты сложно, поэтому в исследовании приводятся лишь «перспективные оценки» по аналогии с «кредитными и биржевыми рейтингами». За основу взяты опросы ВЦИОМа и экспертные оценки. Так, с помощью социологии исследователи измерили «силу партийного бренда»: респондентов просили выбрать три партии, за которые они бы проголосовали на выборах-2021. Лидером стала «Единая Россия» (45%), второе место поделили КПРФ и ЛДПР (38%), «Справедливая Россия» получила 29%, Партия пенсионеров — 16%, «Яблоко» — 10%, «Зеленые» — 8%. Остальные партии набрали менее 5%.

Кроме того, в ЭИСИ оценили партии еще по нескольким параметрам: лидеры, «портфель проектов», опыт, открытость, кадры, региональная сеть, менеджмент, ценностный спрос, «конкуренция на рынке» и политическая поддержка федеральных и региональных властей. В итоге наивысшие показатели получила «Единая Россия», которой эксперты присвоили рейтинг А++, а рейтинг других парламентских партий составил А+. По мнению авторов доклада, все они «с высочайшей вероятностью» пройдут в следующую Думу, если «будут участвовать в выборах под нынешними брендами». В ЭИСИ эти проекты назвали «голубыми фишками». При этом КПРФ и ЛДПР, по оценке экспертов, идут «ноздря в ноздрю», а эсеры имеют шанс «выстрелить на идейном обновлении и усилении за счет удачных слияний».

Непарламентские «Новые люди», «Яблоко» и Партия пенсионеров получили от экспертов рейтинг B++. «Партии с таким показателем могут с некоторой долей вероятности сформировать фракции или претендовать на государственное финансирование»,— говорится в докладе. Однако, как пояснила “Ъ” один из авторов исследования Екатерина Соколова, вряд ли можно ожидать, что по спискам своих депутатов проведет более чем одна из этих партий. Поэтому общий прогноз итогов выборов соответствует «4,5-партийной модели», отмечается в докладе.

«Новых людей» в ЭИСИ считают перспективным брендом, успешно работающим на запросе на обновление, новом стиле и новых подходах. Программу партии эксперты характеризуют как либеральную, а главным для нее риском считают ревность со стороны несистемной оппозиции: если та пойдет в атаку на «Новых людей», то это может привести к ситуации внутреннего конфликта на либеральном фланге, ослабляющего результат.

У «Яблока» авторы исследования прежде всего отмечают узнаваемый бренд. По мнению госпожи Соколовой, эта партия может аккумулировать не представленный сейчас в Думе электорат. Но этому мешает внутрипартийная реформа, подразумевающая перерегистрацию «яблочников» на основе верности принципам партии. Как ранее писал “Ъ”, в «Яблоке» допускают, что по итогам реформы партию могут покинуть примерно 10% «случайных людей» и «мертвых душ».

Партия пенсионеров, по оценке ЭИСИ, «получает больше голосов, когда не ведет кампанию, чем когда ее ведет». Главными рисками для партии эксперты назвали нехватку кадров для яркого списка и объединительные процессы с другими партиями.

Соавтор доклада Глеб Кузнецов считает, что в целом сценарий думской кампании будет выглядеть так: парламентская четверка займется мобилизацией своего традиционного электората, а малым партиям важно бороться за тех, кто обычно на выборы не ходит. Эксперты подчеркивают, что 20–25% сторонников всех партий определяются по поводу своего участия или неучастия в выборах ближе к голосованию. А представитель ВЦИОМа Михаил Мамонов отметил, что почти у всех парламентских оппозиционных партий есть проблемы с ядерным электоратом, поэтому декларирующие их поддержку респонденты еще могут поменять свой выбор.

Глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский считает, что избрание в новую Думу «Единой России», КПРФ и ЛДПР не вызывает особых сомнений, а из других партий наиболее близка к этому «Справедливая Россия». Ее рейтинг, по оценке эксперта, находится «в зоне прохождения», но многое зависит от конкуренции с малыми партиями. «Новых людей» господин Бадовский считает «наиболее живым» из новых проектов и дает им «определенные шансы». У «Яблока» эксперт выделяет «старый демократический бренд», неплохую узнаваемость и заметный рейтинг в ряде регионов. Но пока, по его оценке, это «стартовый потенциал» и партия скорее претендует на получение 3% и государственного финансирования наряду с «Коммунистами России», «Родиной», «За правду» и «Зеленой альтернативой».

Дмитрий Бадовский также напоминает, что малые партии будут конкурировать друг с другом, а их «слишком активные избирательные кампании» могут начать отнимать голоса у единороссов. «Такие риски также могут ограничить возможности малых партий развивать свои предвыборные кампании»,— заключает эксперт. Он предполагает, что некоторые малые партии получат представительство в Думе не за счет голосования по спискам, а благодаря победам в одномандатных округах.

Андрей Винокуров