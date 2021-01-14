Арестантский оклад един

Гражданский кодекс хотят привести в соответствие позиции Конституционного суда, оглашенной 11 лет назад, перечислив случаи, когда люди могут рассчитывать на компенсации за незаконные задержания и аресты. В пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Госдуму депутатом Натальей Костенко (ЕР), подчеркивается, что суды «не всегда учитывают позицию КС о праве требовать возмещения вреда вследствие незаконного административного задержания». Опрошенные “Ъ” юристы отмечают, что суды часто игнорируют мнение КС по вопросу о компенсациях за незаконное задержание или помещение в ИВС.

Законопроект Натальи Костенко внесен в Госдуму 12 января и предполагает изменения статей 1070 и 1100 ГК РФ. Госпожа Костенко пояснила “Ъ”, что занялась законопроектом в 2019 году, столкнувшись с очередной «коллизией между решениями Верховного и Конституционного судов»: ВС признал, что гражданин был необоснованно задержан, но выплату не назначил, поскольку «в законе прямо не было указано, что этот вид задержания подлежит компенсации». Сейчас ст. 1070 и ст. 1100 ГК РФ регламентируют выплаты за вред, «причиненный гражданину в результате незаконного осуждения», «незаконного привлечения к уголовной ответственности», незаконного заключения под стражу, подписки о невыезде, незаконного привлечения к административной ответственности в виде ареста, а также за вред, причиненный распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию, и «в иных случаях». Госпожа Костенко отмечает отсутствие в ГК полного списка нарушений, за которые гражданин вправе получить компенсацию, и говорит о нежелании судов учитывать мнение КС, высказанное еще в 2009 году. Тогда КС указал, что «понятие "лишение свободы" в его конституционно-правовом смысле имеет автономное значение», и предоставил судам право назначать компенсации за незаконные задержания, учитывая это мнение. «На практике суды не всегда учитывают позицию КС о праве требовать возмещения вреда вследствие незаконного административного задержания,— говорится в пояснительной записке.— Суды отказывают в удовлетворении соответствующих исков, ссылаясь на отсутствие в законе прямого указания на данное право».

Законопроект фактически опоздал на 11 лет, говорит старший партнер правозащитного проекта «Апология протеста» Александр Передрук. При этом суды, по его мнению, все же «назначали компенсации за незаконные задержания»: «В моей практике наберется десяток таких решений. Но закон позволит избежать судебных ошибок, связанных с отказами в назначении компенсации морального вреда». Незаконное задержание, уверен господин Передрук, «настолько существенно нарушает конституционные права», что должен быть механизм, который упростит получение компенсации: «Оплачено должно быть любое незаконное задержание, независимо от вины должностных лиц, которой в ряде случаев может и не быть. Если закон примут в том виде, в каком мы его видим сейчас, судам не придется изучать постановление КС РФ, а достаточно будет заглянуть в Гражданский кодекс».

Ст. 1070 ГК РФ регламентирует назначение компенсаций «независимо от вины должностных лиц», подчеркивает юрист Татьяна Глушкова, эксперт правозащитного центра «Мемориал» (внесен Минюстом в реестр иноагентов): «Допустим, человека осудили за совершение преступления, но впоследствии в апелляции или в кассации ему удалось доказать свою невиновность. Теперь человек может требовать компенсации причиненного вреда, и ему не нужно доказывать, что эта ситуация произошла по вине конкретного следователя или судьи, пытаться привлечь их к ответственности: это всегда сложно, а порой и невозможно». При этом действующая редакция ст. 1070 ГК не включает все случаи, когда незаконными действиями государства гражданину причиняется вред, говорит госпожа Глушкова: статью, к примеру, не применяют, «если человека незаконно оштрафовали по КоАП». Предлагаемые нововведения дополняют перечень подлежащих компенсации нарушений «незаконным административным задержанием» и «незаконным задержанием в качестве подозреваемого». «Перечень ограничивается ситуациями, когда человек был лишен свободы,— подчеркнула Татьяна Глушкова.— То есть если гражданину, допустим, незаконно назначили штраф, получить компенсацию он не сможет. Внесение подобных изменений уменьшит число случаев, когда гражданин может рассчитывать на возмещение вреда, причиненное незаконным преследованием». Впрочем, случаи оправдания, прекращения уголовных дел и дел об административных правонарушениях по реабилитирующим основаниям в России «крайне редки» и едва ли способны существенно отразиться на статистике применения ст. 1070 ГК, считает Татьяна Глушкова.

Суды ориентируются на текст ГК, игнорируя права не только незаконно задержанных за нарушение КоАП или в качестве подозреваемых, но и жертв незаконного помещения в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, считает глава юридического департамента фонда «Русь сидящая» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Ольга Подоплелова: «КС неоднократно указывал, что понятие "лишение свободы" охватывает в том числе случаи, прямо не поименованные в статьях 1070 и 1100 ГК РФ. С учетом имеющихся проблем законопроект может быть полезен».

Положительное заключение Минюста на законопроект, по словам Натальи Костенко, уже было получено, теперь ведомству предстоит подготовить правительственный отзыв на документ. Наталья Костенко отмечает, что принятие поправок не потребует дополнительных бюджетных трат. По ее словам, в России нет статистики граждан, которые не смогли воспользоваться своим правом на компенсацию или получили отказ в ее назначении. Судебная практика показывает, что компенсация морального вреда в таких случаях, как правило, составляет «максимум тысячу рублей», говорит госпожа Костенко, а остальная часть компенсации может быть рассчитана, исходя из зарплаты пострадавшего гражданина и его расходов на защиту. Александр Передрук считает, что рассчитать заранее расходы на компенсации по таким искам невозможно.

Мария Старикова, Ксения Веретенникова