Инвесторы пошли в бразильскую школу

Бразильская онлайн-школа EBAC Online, запущенная выходцами из Skillbox и «Яндекс.Маркета», привлекла $1,5 млн от сооснователя Qiwi Сергея Солонина. Хотя российский рынок онлайн-образования, по мнению его участников, еще далек от насыщения, зарубежным сегментом интересуются уже многие компании, включая «Алгоритмику», MEL Science и «Учи.ру». Впрочем, инвестиции в международное развитие, скорее всего, придется привлекать внутри России, считают эксперты.

Сооснователь Qiwi Сергей Солонин вложил $1,5 млн в бразильскую онлайн-школу цифровых профессий EBAC Online, рассказал “Ъ” его представитель. Доля господина Солонина не раскрывается. Инвестиции планируется направить на расширение числа курсов и программу трудоустройства студентов. Проект был запущен в середине 2020 года сооснователем Skillbox (на 70% принадлежит Mail.ru Group) Андреем Анищенко, сооснователем Британской высшей школы дизайна Александром Аврамовым и экс-гендиректором «Яндекс.Маркета» Павлом Алешиным. Выбор бразильского рынка господин Анищенко объяснил схожими экономическими показателями стран при более низком уровне развития рынка онлайн-образования. Сейчас у EBAC Online, по собственным данным, 5 тыс. учеников, месячная выручка составляет $500 тыс.

До сих пор российские проекты в сфере онлайн-образования (EdTech) привлекали деньги на развитие прежде всего внутри страны. Так, в 2020 году $14 млн привлек стартап с российскими корнями MEL Science. Его инвесторами стали Mubadala Investment Company, Channel 4 Ventures, Российско-китайский венчурный фонд и другие. Mail.ru Group вложила 3,75 млрд руб. в сервис «Учи.ру», приобрела доли в проектах «Тетрика» и SkillFactory. Всего за четыре года группа вложила более $100 млн в образовательные проекты, заявлял в декабре 2020 года ее гендиректор Борис Добродеев.

Весь рынок онлайн-образования России в 2020 году мог составить 40 млрд руб., оценивали ранее в TalentTech, «Нетологии» и EdMarket. По данным «Интерфакс Академии», рынок мог вырасти больше — до 55–60 млрд руб.

Внутрироссийский рынок еще далек от насыщения, считает управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский. «Первую волну проектов разобрали стратегические инвесторы, но подрастает вторая и третья волны»,— оптимистичен он. С ним согласен гендиректор «Нетологии-групп» Максим Спиридонов.

Параллельно с консолидацией в сфере онлайн-образования внутри России есть и устойчивое движение отечественных предпринимателей на международные рынки, утверждает основатель A.Partners Алексей Соловьев. Успешные выходы на иностранные рынки российских проектов уже есть, подтверждает Максим Спиридонов. По его мнению, тренд обусловлен тем, что у проектов накопилась экспертиза. «Окрепшие российские предприниматели смотрят в сторону Бразилии, Польши и Турции»,— добавляет управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава. Запуск на иностранных рынках проектов «Алгоритмика», MEL Science и «Учи.ру» — яркие примеры, но пока не устойчивый тренд, скептичен Александр Ларьяновский.

Впрочем, даже за рубежом отечественные основатели EdTech-проектов берут средства от российских инвесторов, поскольку они доступнее, отмечает господин Спиридонов. Привлечение инвестиций от фондов и инвесторов-соотечественников в целом характерно для большинства стартапов, выходящих за рубеж, на ранних стадиях, но позже национальная принадлежность основателей уходит на второй план, уступая место показателям бизнеса, объясняет Александр Чачава. Тем не менее, заключает господин Ларьяновский, в ближайшие пару лет инвестиции в проекты с российскими корнями даже за рубежом будут, скорее всего, тоже из России.

Дмитрий Шестоперов