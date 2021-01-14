Не все то золото, что цианид

Экс-гендиректор СИБУРа Яков Голдовский продал свой крупнейший актив «Корунд-Циан», который является одним из крупнейших в мире производителей химического реагента для добычи золота — цианида натрия. Как выяснил “Ъ”, покупателями выступили инвесткомпания Анатолия Палия GEM Capital и структура Александра Раппопорта Industry Partners Corporation. Сумма сделки составила около $500 млн, из которых $320 млн предоставил банк «Открытие». Эксперты считают завод перспективным и предполагают, что новые собственники могут продолжить расширение его мощностей.

Как стало известно “Ъ”, новыми владельцами проданного в конце декабря ЗАО «Корунд-Циан», крупнейшего в СНГ производителя цианида натрия (реагент, применяемый в золотодобыче), стали инвестиционная компания GEM Capital Анатолия Палия и Industry Partners Corporation Александра Раппопорта (занимается недвижимостью, перевалкой зерна, реализацией сжиженного газа и производством пищевых масел и полиэтиленовых пленок). Завод был создан структурой бизнесмена Якова Голдовского в 2009 году, текущая мощность производства — около 66 тыс. тонн цианистых солей в год. Продавцами выступили Petrochemical Holding GmbH Якова Голдовского (владел 75% «Корунд-Циан») и ВТБ, который получил 25% акций «Корунд-Циана» в 2017 году в рамках сделки по предоставлению заводу десятилетней кредитной линии с лимитом €70 млн для финансирования второй очереди производства цианистых солей (введена в 2018 году).

Сумма сделки по продаже «Корунд-Циана», как сообщили собеседники “Ъ”, составила $450–500 млн. Собеседники указывают, что около $320 млн из этого объема покупатели заняли у банка «Открытие».

Сумма сделки включает рефинансирование действующих кредитов «Корунд-Циана» и покупку собственно акций завода, поясняют источники “Ъ”.

Анатолий Палий подтвердил “Ъ” факт закрытия сделки по покупке «Корунд-Циана», отметив, что GEM Capital рассматривает завод как базовый актив для дальнейшего развития в химической отрасли с прицелом на мало- и среднетоннажную импортозамещающую продукцию. Это первая инвестиция компании в химическую отрасль, до этого она инвестировала в нефтегазовую сферу, а также индустрию разработки игр и развлечений. «Мы уверены в высокой квалификации и профессионализме команды "Корунд-Циана" и видим большие перспективы рынка цианида натрия в России и за ее пределами»,— сообщил господин Палий. Покупка «Корунд-Циана» не первая сделка GEM Capital со структурами Якова Голдовского. В 2019 году инвесткомпания Анатолия Палия продала господину Голдовскому небольшую нефтяную компанию First Oil, оставшись в этом активе миноритарием (см. “Ъ” от 14 июня 2019 года). Получить комментарий у Александра Раппопорта не удалось.

Цианирование — основной способ выщелачивания золота из руды, который применяется на большинстве золотодобывающих объектов. В России, которая входит в число лидеров на глобальном рынке цианида натрия наряду с Китаем, США и Австралией, работают два производителя этого продукта — «Корунд-Циан» и ООО «Саратоворгсинтез», которые полностью закрывают внутренний спрос. Общий спрос на рынке СНГ в 2019 году составлял 123 тыс. тонн, объем производства — 117 тыс. тонн.

Собеседники “Ъ” в химической отрасли отмечают, что спрос на продукцию заводов остается высоким с учетом стабильного роста добычи золота в мире (в 2010–2018 годах — на 25%, до 3,5 тыс. тонн).

До 2028 года ожидается, что производство будет увеличиваться примерно на 2% ежегодно. Рост спроса на цианид натрия в России в этот период оценивается в 2,6% в год за счет увеличения добычи золота как внутри страны, так и в Казахстане и Узбекистане.

Глава Центра отраслевых исследований Андрей Костин называет «Корунд-Циан» хорошим активом с интересной продукцией. По его мнению, новые акционеры могут продолжить расширение завода на еще одну линию с учетом, что применяемая там технология достаточно эффективна. Источники “Ъ” на рынке уточняют, что себестоимость производства «Корунд-Циана» является одной из самых низких в мире.

Ольга Мордюшенко