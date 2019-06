Яков Голдовский добыл первую нефть

Бывший гендиректор СИБУРа Яков Голдовский возвращается в нефтегазовый бизнес в России. По данным “Ъ”, он покупает небольшую нефтяную компанию First Oil у инвестиционной компании Gem Capital, принадлежащей бывшему менеджеру «Газпрома» Анатолию Палию. По оценке аналитиков, сумма сделки может составить около $200 млн.

Инвесткомпания Gem Capital продала свой нефтедобывающий бизнес First Oil, сообщили “Ъ” в компании. Покупатель и сумма сделки не раскрывается. Но как рассказывают источники “Ъ”, основные активы First Oil приобрел экс-глава СИБУРа Яков Голдовский. Он сейчас занимается нефтяным и химическим бизнесом через австрийский Petrochemical Holding, в который входит, в частности, российский химический завод «Корунд». По словам собеседников “Ъ”, Яков Голдовский рассчитывает увеличить ресурсную базу и добычу компании, в том числе за счет покупки других активов в РФ. С самим господином Голдовским связаться не удалось.

В Gem сообщили, что сделку финансировал «один из крупнейших государственных банков РФ». Источники “Ъ” утверждают, что сделку финансировал ВТБ. В банке это не комментируют.

Яков Голдовский известен тем, что в конце 1990-х годов, пользуясь поддержкой и кредитами «Газпрома», собрал в одну компанию разрозненные нефтехимические активы. Так возник СИБУР, крупнейшая нефтехимическая компания в РФ. В 2001 году господин Голдовский попытался установить контроль над СИБУРом, размыв долю «Газпрома». Однако новый менеджмент компании во главе с Алексеем Миллером воспрепятствовал этому — Яков Голдовский был арестован в начале 2002 года прямо в приемной господина Миллера, провел семь месяцев в СИЗО и вышел оттуда только после того, как продал «Газпрому» свою долю в СИБУРе за $96 млн. В 2011 году господин Голдовский собирался развивать совместный нефтехимический бизнес с «Башнефтью», а позднее — с АФК «Система», но партнерство не сложилось.

Основные активы First Oil (запасы по 2P оценивались в 14 млн тонн) располагаются в ХМАО и Коми. Компания владеет лицензиями на Сотчемьюское, Южно-Сотчемьюское, Восточно-Турышевское, Динью-Савиноборское, Сосновское, Ершовое, Северо-Сороминское, Западно-Новомолодежное месторождения. Добыча в 2018 году — около 600 тыс. тонн нефти. При этом незадолго до сделки с Яковом Голдовским First Oil продала ЛУКОЙЛу Южно-Сардаковское месторождение (запасы по категории С1+С2 — около 6 млн тонн нефти) и Янчинский участок в ХМАО.

С 2014 года First Oil начала скупать небольшие нефтяные месторождения с рынка. Подобная тактика была характерна в свое время для Алексея Хотина и Михаила Гуцериева. В частности, First Oil купила добычной бизнес трейдера Vitol — группу Сотчемьюских и Восточно-Турышевское месторождения, выкупила у New Stream бывший актив ТНК-BP — Тарховское месторождение. Единственным акционером Gem Capital является управляющий партнер инвесткомпании, бывший первый заместитель гендиректора «Газпром газэнергосети» Анатолий Палий. При этом на начальном этапе ключевым финансовым партнером проекта выступил старший партнер GHP Group Марк Гарбер (вышел из проекта в 2015 году). Forbes в 2017 году связывал бенефициаров First Oil с топ-менеджерами «Газпрома». Источник “Ъ” отмечает, что господин Палий близок к первому замглавы департамента «Газпрома» Андрею Дмитриеву, возглавлявшему «Газпром газэнергосеть» с 2004 по 2016 годы (также является членом совета директоров «Газпром нефти»).

По оценке Карена Дашьяна из Advance Capital, сумма сделки по покупке First Oil может составить не менее $200 млн с учетом доказанных запасов, развитой инфраструктуры и стабильного денежного потока, с помощью которого возможно обслуживать кредит и инвестировать в поддержание и развитие добычи.

