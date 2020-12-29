Условный срок рискует стать реальным

«Любой россиянин волен возвращаться в свою страну» — в Кремле прокомментировали требование ФСИН к Алексею Навальному срочно приехать в Россию. Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила политику заменой условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Навальный должен был явиться в уголовно-исполнительную инспекцию к 09.00. Там он обязан отмечаться до конца испытательного срока по уголовному делу 2014 года.

Но Алексей Навальный, по всей видимости, по-прежнему находится в Европе, где лечился после отравления. Именно пребывание в берлинской клинике «Шарите» было уважительной причиной для неявки. Но 20 сентября политика выписали, о чем говорилось в статье журнала The Lancet. На эту публикацию и обратила внимание ФСИН.

А в Кремле медицинские издания не читают, ранее заявлял Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента, Навальный вправе вернуться в Россию. Но вопросы, которые к нему возникли,— внутреннее дело ФСИН, президент об этом знает.

«Любой гражданин Российской Федерации волен возвращаться в свою страну. И здесь, конечно же, никаких ограничений ни для кого быть не может.

Что касается конкретно этой ситуации, то, наверное, было бы корректнее вам обращаться непосредственно во ФСИН. Если вы думаете, что он вчера узнал о требовании ФСИН, то я не исключаю, что вы ошибаетесь. Рабочая повестка дня достаточно обширная, достаточно напряженная, поэтому президент не осведомлен о требованиях ФСИН к ее подопечным»,— отметил Дмитрий Песков.

Сообщение о том, что Алексей Навальный должен прийти в уголовно-исполнительную инспекцию появилось на сайте ФСИН вечером 28 декабря, меньше чем за сутки до назначенного времени явки. Ведомство обвинило Навального в неисполнении «возложенных на него судом обязанностей» и уклонении от контроля.

Подробнее о том, как это связано с уголовным делом «Ив Роше» — в справке “Ъ FM”:

«Уголовное дело в отношении Алексея и Олега Навальных возбудили в декабре 2012-го по заявлению гендиректора российского подразделения «Ив Роше». Он обвинял братьев в мошенничестве. С 2008-го по 2011-й через созданную ими компанию "Главное подписное агентство" они якобы похитили 55 млн руб. у "Ив Роше Восток", с которым заключили договор на пересылку товаров. По версии следствия, услуги "Ив Роше" оказывались по завышенной стоимости и через посредника. В окончательным обвинении речь шла о хищении более 26 млн руб. 19 декабря 2014 года обвинение попросило приговорить Алексея и Олега Навальных к девяти и восьми годам заключения соответственно. В итоге Олег Навальный получил три года колонии общего режима, а Алексей — три с половиной года условно. По делу "Ив Роше" Алексей Навальный провел год под домашним арестом. Решение отменили в 2015-м, но испытательный срок неоднократно продлевали, в последний раз это произошло в 2017 году, когда ФСИН увеличила его до конца декабря 2020-го».

Сам Навальный заявил, что его домашний арест по делу «Ив Роше» был незаконным — весной прошлого года ЕСПЧ признал его политически мотивированным и обязал Россию выплатить политику €20 тыс. компенсации. До этого Навальный получил от Минюста более 4 млн руб. за несправедливое судебное разбирательство.

Управляющий партнер санкт-петербургского офиса Коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин считает, что появление политика в Москве может повлечь за собой новое дело.

«Если они так считают, пусть они опираются на статью, со своей стороны Навальный должен точно так же представить доказательства именно того, что он по уважительной причине не может сейчас явиться в уголовно-исполнительную инспекцию.

По поводу предоставления доказательств дистанционно, конечно, это можно сделать, мы же сейчас все живем в период пандемии. Никто не запрещает написать ходатайство в уголовно-исполнительную инспекцию, направить его по электронной почте. Никто не запрещает устроить там конференцию по Zoom, где Навальный может изложить свою позицию.

Я думаю, что дистанционно, конечно же, отметиться нельзя. В этом и смысл отмечаний, что человека должны видеть, что он живой, что он здесь, в пределах досягаемости.

Я не исключаю, что просто государство почему-то решило сейчас Навального увидеть в России, может быть, с последним разговором, может быть, его хотят допросить, после этого под ручки заберут и куда-нибудь проводят, как у нас это любят делать на допросах».

“Ъ FM” направил запрос во ФСИН. Служба пока не предоставила комментарий.

28 декабря Алексей Навальный в ответ на сообщение ФСИН, пригрозившей изменить меру пресечения, заявил, что если власти России считают достоверной публикацию издания The Lancet о лечении политика, то им следует возбудить уголовное дело о его отравлении.

Иван Корякин, Лилия Галявиева