В пригороде Краснодаре приняли на баланс 44 километра бесхозных ЛЭП

В пригороде Краснодаре за последние три года приняли в обслуживание 44 км бесхозных линий электропередачи, а также 22 трансформаторных подстанции общей мощностью 6,3 МВА. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Кубань».

Всего на баланс предприятия с 2018 года поступил 61 бесхозяйный объект, расположенные Динском, Северском, Тахтамукайском районах. Среди них пять трансформаторных подстанций, ранее принадлежащие садоводческим товариществам «КСК-2», «Восток», «Ромашка», «Криница» «Горизонт» и «Кубанские Зори».

В «Россетях» отмечают, что главную опасность представляет, что бесхозные энергообъекты работают в режиме перегрузки, часто становятся источником аварий и одной из причин снижения качестве энергоснабжения и потерь электроэнергии.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по итогам первого полугодия 2020 года специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» выявили 187 фактов безучетного и бездоговорного потребления. Потери от незаконного потребления составили приблизительно 139 млн кВт/ч, в денежном выражении это около 950 млн руб.

По данным на 1 ноября 2020 года производство электроэнергии в Кубанской энергосистеме (Краснодарский край и Адыгея) составило 8,61 млрд кВт/ч энергии, что на 1,2% меньше объема выработки за аналогичный период 2019 года. Потребление за этот же период составило 22,35 млрд млн кВт/ч. Это на 1,6 % меньше объема за такой же период прошлого года.

Алексей Белянин