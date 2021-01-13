Депутаты Калмыкии требуют отставки спикера парламента Хакасии за оскорбление калмыков

Депутаты Народного хурала Республики Калмыкия направили в адрес депутатов Верховного совета Хакасии обращение с просьбой рассмотреть вопрос об отставке спикера, единоросса Владимира Штыгашева за высказывание о калмыцком народе. Год назад на сессии он сказал, что ссылку в Сибирь калмыков в 1943–1944 годах можно было объяснить желанием сберечь народ. Он заявил, что не было ни одной калмыцкой семьи, в которой кто-нибудь «у фашистов не служил карателем: "отец, брат, сын — в каждой семье"».

Инициатором обращения выступила депутат калмыцкого хурала Наталья Манжикова, предложение которой поддержали большинство ее коллег. По ее словам, высказывания такого характера неприемлемы для человека, руководящего парламентом. «На протяжении всего этого времени мы ждали от руководства нашей республики, Хакасии и самого Верховного совета более жесткого наказания, но этого не случилась, хотя для нас это очень больная тема»,— рассказала “Ъ” госпожа Манжикова. Она отметила, что обращения депутатам были направлены накануне. Заявление неформально приурочили к дню памяти жертв депортации калмыцкого народа.

После своего заявления господин Штыгашев принес публичные официальные заявления и пояснил, что «никакого оправдания депортации не было». Позже президиум хакасского реготделения «Единой России» вынес спикеру партийное взыскание — предупреждение за его одобрительные высказывание о сталинской депортации калмыков.

Напомним, в конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы до 150 тыс. руб. для чиновников за оскорбление граждан.

Юлия Сасевич, Новосибирск