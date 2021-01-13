Более половины ДТП в России оформляются по европротоколу

В 2020 году более половины всех дорожно-транспортных происшествий в России оформлялись участникам по упрощенной схеме без привлечения сотрудников ГИБДД, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). За январь-ноябрь 2020 года в России 55% всех ДТП (726 тыс. аварий) оформлялись по упрощенной схеме.

«Мы видим, что большую роль в оформлении европротокола стали играть мобильные приложения — 'ДТП.Европротокол' и 'Помощник ОСАГО'. Они существенно сократили время, которое автовладельцы тратят на оформление небольших аварий», — пояснил президент РСА Игорь Юргенс. — Цель на 2021 год — запустить SDK-модуль, который позволит страховым компаниям использовать функционал приложений для оформления европротокола в своих собственных приложениях. Это должно привести к новому росту доли автовладельцев, пользующихся европротоколом».

Напомним, приложение «Помощник ОСАГО» для оформления мелких ДТП заработало по всей стране с 23 ноября, ранее оно действовало на территории 5 пилотных для проекта регионов.