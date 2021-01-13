Прощенная инфраструктура

Правительство определилось с предварительным набором критериев к региональным инфраструктурным проектам, которые оно готово поддержать за счет списания долгов регионам — напомним, речь идет о перезапуске инвестиционного цикла, для которого и необходимо инфраструктурное обеспечение. Так, стоимость инфраструктурных инициатив должна превышать 50 млн руб., а отбирать их будут, в частности, по соотношению частных и госвложений (в Минэкономики обещали уточнить критерии при рассмотрении заявок). Всего регионы уже заявили более 200 проектов на 1 трлн руб.— пока это вдвое больше возможного объема льгот.

Правительство утвердило критерии отбора инфраструктурных проектов в рамках нового механизма привлечения региональных инвестиций — речь идет о снижении нагрузки на региональные бюджеты за счет реструктуризации федеральных бюджетных кредитов в обмен на вложения регионов в создание инфраструктуры для новых инвестпроектов (строительства или реконструкции объектов транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, а также подключения сооружений к инженерным сетям).

Поясним, в 2020 году правительство внесло поправки в бюджетное законодательство, продлевающие срок погашения реструктурированной задолженности по федеральным бюджетным кредитам. Освободившиеся в 2020 году средства регионы могли направить на ликвидацию последствий коронавируса и компенсацию снижения доходов региональных бюджетов на фоне кризиса. С 2021 года высвобожденные таким образом средства регионы смогут направлять на создание инфраструктуры для инвестпроектов — при этом правительство выразило готовность списывать задолженность регионов по кредитам в зависимости от объема поступлений в федеральный бюджет налогов от новых инвестпроектов. По условиям правительственного постановления, такие проекты могут реализовываться в АПК, добыче полезных ископаемых (за исключением нефти и газа), обрабатывающих производствах (кроме производства подакцизных товаров и др.), туристской и логистической отрасли, дорожном и жилищном строительстве и др.

В Минэкономики оценивают возможный объем высвободившихся в результате реструктуризации средств более чем в 400 млрд руб. до 2024 года. При этом, как пояснили “Ъ” в ведомстве, регионами уже заявлено для инфраструктурной поддержки более 200 проектов на сумму более 1 трлн руб. Ажиотажный спрос, вероятно, вызван доступностью такой господдержки. Так, сейчас утверждено всего два критерия отбора инфраструктурных проектов: это стоимость проекта (не менее 50 млн руб.) и соотношение частных и бюджетных инвестиций (пока не конкретизировано). В правительстве рассчитывают на донастройку механизма в зависимости от заявочной кампании.

«Для первичного отбора инвестпроектов утверждены универсальные для всех регионов критерии, которые позволяют широкому кругу регионов заявить предварительную потребность для использования механизма. В ходе дальнейшего анализа перечень проектов будет уточнен с учетом их качества и готовности к реализации, а также бюджетных возможностей регионов и влияния проектов на социально-экономическое развитие»,— пояснили “Ъ” в Минэкономики. В ведомстве добавляют, что такой подход заранее обсуждался с регионами.

Ранее эксперты выражали сомнения в эффективности инструмента из-за ограниченных средств регионов для поддержки новых проектов в условиях коронавирусной реальности. Впрочем, запуск инфраструктурных проектов может поддержать другой инструмент поддержки инвестиций, гарантирующий бизнесу неизменность регуляторной среды,— речь идет о масштабировании на регионы соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Диана Галиева