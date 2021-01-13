Здравствуй, Дедушка Процесс

Депутат Госдумы, первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин в понедельник 11 января подал в Верховный суд иск об отмене постановления правительства о проведении эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС). Введение дистанционного обучения в школах на фоне пандемии коронавируса вызвало протесты родителей, которые опасаются, что его применение на постоянной основе плохо скажется на качестве образования и социализации детей. Во вторник 12 января министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом заверил, что подобного не произойдет. Эксперты считают, что перспектив у иска депутата Рашкина нет, но дистанционное обучение — удачная для коммунистов «горячая» и в то же время «безобидная» тема в предвыборный год.

В своем исковом заявлении Валерий Рашкин утверждает, что оспариваемое постановление правительства от 7 декабря 2020 года в части введения цифровой образовательной среды противоречит Конституции «ввиду того, что им не гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях».

Депутат считает, что действия правительства привели к нарушению его прав, свобод и законных интересов «в том числе как деда, чьи внуки в итоге лишаются доступности образования».



«Я как дед вижу, что уровень усвоения учебной программы при дистанционном образовании на порядок ниже,— рассказал “Ъ” господин Рашкин.— У меня три внука и три внучки. Алиса в 9 классе, Саша и Ваня в 6 классе — их правительство выкинуло на дистант. Родители много работают, поэтому дети чаще предоставлены сами себе. Ну не могут даже хорошо воспитанные школьники заставить себя по многу часов учиться у монитора. Тем более когда у них физкультуру ведут устно, когда химия проходит не в лаборатории. Это же просто профанация, а не занятия!» По его мнению, такая же ситуация складывается и в семьях его избирателей.

В декабре премьер Михаил Мишустин подписал постановление о проведении на протяжении двух лет с 10 декабря 2020 года эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды (см. "Ъ-Онлайн" от 9 декабря 2020 года). Минпросвещения намерено провести его в 14 регионах. Согласно постановлению правительства, региональные власти получили три месяца на утверждение планов по проведению эксперимента.

ЦОС — это платформа для взаимодействия учеников, родителей, учителей и школьных администраторов, разработанная в рамках национального проекта «Образование». Предполагается, что на ней будут собраны доступные государственные и частные образовательные сервисы. В Минпросвещения полагают, что платформа позволит проводить занятия с использованием дистанционных образовательных технологий и выставлять учащимся оценки.

О проведении эксперимента по внедрению ЦОС, в частности, шла речь на встрече президента Владимира Путина с министром просвещения Сергеем Кравцовым 12 января. Господин Кравцов сообщил, что платформа включает отечественные систему видео-конференц-связи и социальную сеть для общения учеников, родителей и учителей. При этом он заверил, что дистанционное обучение — вынужденная мера и оно никогда не заменит очных занятий.

В пресс-службе Минпросвещения “Ъ” заявили, что эксперимент призван повысить гарантии качества образования: «Появляется четкий набор того, что образовательные организации обязаны предоставлять и обеспечивать и педагогам, и учащимся в случаях вынужденных временных переходов на дистант». Там также подчеркнули, что министерство подробно обсуждало в прошлом году шаги по развитию цифровых возможностей образования, «в том числе и с участием представителей политических партий».

Против внедрения ЦОС последовательно выступает движение «Родители Москвы» (примерно 20 тыс. сторонников). Лидер движения Илона Менькова заявила “Ъ”, что опасается, что внедрение ЦОС приведет к закрытию малочисленных сельских школ и нанесет ущерб социализации учеников.

«Родители Москвы» провели серию акций против дистанционного обучения вместе с КПРФ. Формально они назывались встречами депутатов с жителями Москвы. Акция московских коммунистов на площади Гагарина 21 ноября 2020 года собрала, по разным подсчетам, до 2 тыс. человек.

Политолог Константин Калачев полагает, что желание коммунистов поднять тему недовольства дистанционным обучением менее чем за год до выборов в Госдуму легко объяснимо: «Тема безобидная, но вполне электоральная. Многие родители действительно недовольны, качество образования падает, для них возникает масса неудобств, но при всем этом перспективы иска Валерия Рашкина расцениваю как невысокие. Органы образования сами видят проблему и все связанные с ней издержки, действия вынужденные, закончится пандемия — рассосется само. Но пока это горячая тема, на которой можно поиграть». Политолог Татьяна Становая считает, что борьба с дистанционным обучением для коммунистов политически безопасна: «Кремль будет рассматривать такие попытки как безответственные игры в популизм, но как-то специально противостоять им не будет».

Ксения Веретенникова, Анна Васильева