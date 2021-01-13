66 сургутских комиссаров

На конкурс по выбору мэра Сургута, крупнейшего города Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, заявились 66 кандидатов. Среди них есть представители крупной нефтяной компании, депутаты, журналисты, фрилансеры и безработные, однако нет ожидаемых фаворитов. По мнению эксперта, большинство участников конкурса вдохновились неожиданным успехом на сентябрьских выборах сельской уборщицы из Костромской области, но окончательный выбор будет сделан исходя из интересов региональных властей.

Вечером 12 января завершился прием документов от потенциальных кандидатов на должность главы Сургута. Как сообщили “Ъ” в городской думе, в конкурсе планируют принять участие 66 человек — «это достаточно приличная цифра, она не идет ни в какое сравнение с двумя последними выборами мэра». Например, на предыдущий конкурс по выбору градоначальника в 2016 году заявились 13 человек.

Напомним, в декабре 2020 года мэр Сургута Вадим Шувалов, занимавший этот пост с 2016 года, досрочно ушел в отставку и стал заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа по координации приоритетных проектов. Исполняющей обязанности градоначальника была назначена вице-мэр Анна Томазова.

По данным конкурсной комиссии, среди желающих занять пост мэра есть представители градообразующей компании «Сургутнефтегаз», несколько руководителей частных предприятий, глава регионального благотворительного фонда, депутаты городской думы Сургута и Тюменской областной думы, а также журналисты, фрилансеры, многодетные матери и безработные. Однако разглашать конкретные имена в комиссии отказались. 18 января конкурсная комиссия, сформированная из представителей городской и окружной властей, определит финалистов, из которых в тот же день гордума выберет нового мэра.

Местные СМИ ранее называли в числе основных претендентов на должность градоначальника и. о. мэра Анну Томазову, главу Сургутского района Андрея Трубецкого и депутата ханты-мансийской окружной думы Андрея Филатова. Однако, по данным “Ъ”, никто из них не подал документы на конкурс.

«Все еще впереди, не исключено, что сроки кампании могут быть продлены»,— пояснил “Ъ” собеседник, знакомый с ситуацией.

Другой источник “Ъ” назвал в качестве наиболее вероятных кандидатов главу департамента городского хозяйства Романа Богача и депутата сургутской городской думы Евгения Барсова. «Первый имеет опыт в хозяйственной деятельности, второй — опыт муниципальной работы. Среди всех кандидатов эти люди хоть как-то представляют себе механизм управления городом»,— подчеркнул собеседник.

Политолог Александр Безделов считает, что главными критериями отбора будущего градоначальника станут близость к губернатору Ханты-Мансийского округа Наталье Комаровой и опыт работы с ней. А рекордное количество кандидатов эксперт объясняет заблуждением, связанным с прошедшими осенью 2020 года региональными выборами. «После победы уборщицы Марины Удгодской на выборах главы села в Костромской области у многих сформировалось неверное мнение, что все представители органов власти непопулярные и выиграть выборы — простая задача»,— резюмирует господин Безделов.

Анастасия Реутова, Екатеринбург