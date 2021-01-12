Минвостокразвития предложило расширить границы Арктической зоны

Минвостокразвития предлагает расширить сухопутные границы Арктической зоны — добавить территории районов Архангельской области, Карелии, Коми и Красноярского края. Это следует из проекта указа президента, подготовленного ведомством.

Какие территории предлагается включить:

Архангельская область — муниципальные районы Лешуконский и Пинежский;

— муниципальные районы Лешуконский и Пинежский; Карелия — Калевальский национальный муниципальный район, Костомукшский городской округ, Сегежский муниципальный район;

— Калевальский национальный муниципальный район, Костомукшский городской округ, Сегежский муниципальный район; Коми — городских округа Инта, Усинск, муниципальный район Усть-Цилемский;

— городских округа Инта, Усинск, муниципальный район Усть-Цилемский; Красноярский край — сельские поселения Суринда, Тура, Нидым, Учами, Тутончаны, Ессей, Чиринда, Эконда, Кислокан, Юкта, Эвенкийский муниципальный район.

Арктическая зона охватывает девять регионов. В нее полностью входят Чукотский АО, Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО и Мурманская область, а также 45 муниципальных образований Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия).

В октябре 2020 года президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. Экономику и инфраструктуру Арктики должны адаптировать к изменениям климата. Также планируется создание особо охраняемых природных территорий. Малочисленные народы должны обеспечить мобильными источниками энергоснабжения и средствами связи. Кроме того, будет построено три самых мощных в мире атомных ледокола проекта «Лидер» и пять ледоколов проекта 22220.

Как власти привлекают инвестиции в Арктику — в материале “Ъ” «Привлечение инвестиций в лед».