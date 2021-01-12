В Краснодарском крае за сутки от COVID-19 умерли 16 заболевших

По данным на 12 января 2021 года, в Краснодарском крае от коронавирусной инфекции умерли 16 заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Общее количество летальных случаев, связанных с COVID-19, на Кубани достигло 1113.

Так, три человек умерли в Краснодаре, в ККБ №1. У одного из них (69 лет) были сердечно-сосудистые патологии, у второго пациента (67 лет) – хроническая болезнь почек, третий (70 лет) – страдал гипертонией.

Два заболевших из Новороссийска скончались в инфекционной больнице №3: оба имели заболевания сердечно-сосудистой системы. Столько же умерло в Тихорецкой центральной районной больнице. Еще двое умерли в Крымской ЦРБ

По одному пациенту умерло в Армавирской и Анапской горбольницах, Усть-Лабинской ЦРБ, инфекционной больнице №2 и горбольнице №3 (обе – в Сочи), горбольнице №1 Туапсе. Все пациенты страдали гипертонией.

Днем ранее в регионе от коронавируса скончались 15 заболевших.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, По данным на 12 января 2021 года в Краснодарском крае выявили 196 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество подтвержденных случаев в регионе достигло 29 986 человек, в т.ч. в том числе, у 2370 детей.

Алексей Белянин