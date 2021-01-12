На Кубани за сутки выявили 196 новых случаев коронавируса

По данным на 12 января 2021 года в Краснодарском крае выявили 196 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Общее количество подтвержденных случаев в регионе достигло 29 986 человек, в т.ч. в том числе, у 2370 детей. Продолжают лечение 8508 человек, выздоровели и выписаны – 20365, в т.ч. 183 – за минувшие сутки. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 118 человек, 4 – на ЭКМО. Уровень заболеваемости составляет 528,3 случаев на 100 тыс. жителей, добавляют в минздраве Кубани.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, среди новых заболевших – 73 мужчины и 123 женщины, в т.ч., 16 детей, самому младшему из которых три месяца.

Больше всего заболевших выявили в Краснодаре – 60 человек. Еще 16 заразившихся зарегистрировано в Темрюкском районе, в Белореченском районе выявили 10 новых случаев.

В Абинском и Приморско-Ахтарском районах заболели по девять человек, в Горячем Ключе и Кореновском районе – по восемь новых случаев, в Армавире – семь, в Анапе, в Кавказском и Тбилисском районах – по шесть положительных результатов, в Апшеронском районе – пять подтвержденных диагнозв.

По четыре заболевших выявили в Туапсинском, Выселковском, Тимашевском, Новокубанском, Крымском и Мостовском районах. В Сочи, Геленджике, Отрадненском, Северском и Успенском районах – по три новых случая. Помимо этого, по два заразившихся зафиксировано в Новороссийске и Курганинском районе, по одному – в Калининском, Лабинском и Тихорецком районах.

Всего в России за минувшие сутки зарегистрировано 22 934 случая COVID-19 в 85 регионах. Больше всего новых заболевших в Москве (5001), Санкт-Петербурге (2731) и Московской области (1083). Наименьшее число заразившихся выявили в ЕАО (14), на Чукотке (2) и в НАО (1).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 11 января в Краснодарском крае выявили 193 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших достигло 29 790 человек, 1097 человек скончались.

Алексей Белянин