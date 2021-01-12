Бесцельный рубль

Участники финансового рынка представили ЦБ свой взгляд на цифровой рубль. По их мнению, главная проблема проекта регулятора — отсутствие ясной цели внедрения новой валюты. Все заявленные в докладе ЦБ о цифровом рубле цели могут быть решены уже имеющимися средствами, притом что его внедрение рискует поставить под угрозу ликвидность банковской системы и само существование платежного бизнеса.

До 31 декабря 2020 года ассоциации участников финансового рынка должны были представить ЦБ свои соображения относительно введения цифрового рубля. Регулятор предложил им ответить на вопросы о необходимости введения цифровой валюты и способах реализации проекта. Не все организации уже направили свои идеи регулятору, но “Ъ” удалось ознакомиться с рядом ответов, в частности от Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) и Национального совета по финансовому рынку, (НСФР).

В докладе ЦБ, представленном прошлой осенью (см. “Ъ” от 14 октября 2020 года), предложено четыре варианта внедрения цифрового рубля. В ходе последующих обсуждений как наиболее вероятные для реализации были выделены две модели. В модели C регулятор открывает и ведет кошельки клиентов на своей платформе цифровой валюты. Банки и финансовые организации выступают в качестве посредников, инициируя «открытие кошельков клиентов и осуществление по ним расчетов». В модели D ЦБ открывает кошелек банку, а тот — клиенту (но не уточняется, где находится кошелек — в самом банке или ЦБ).

Но участники рынка обратили внимание на гораздо более широкую проблему: в докладе регулятора не сформулирована в явном виде специфическая новая цель, ради которой должен быть внедрен цифровой рубль. «То, что там описано, вполне может быть решено имеющимися средствами, и в первую очередь нужно определиться с тем, для чего он нужен, а не с формами реализации проекта»,— считает исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.

В письме АЭД отмечается, что целесообразно обозначить несколько наиболее актуальных задач, достижению которых должно способствовать создание цифрового рубля. В качестве примера там приводятся причины введения таких валют в разных странах: в Швеции — для компенсации сокращения наличных в обороте, в Китае — для вытеснения наличности и поддержки многочисленной зарубежной диаспоры, в регионе Персидского залива — для оптимизации трансграничных расчетов.

Мнения самих организаций относительно потенциальной пользы от внедрения цифрового рубля разошлись. Так, в НСФР считают, что возможность офлайн-режима (в условиях отсутствия мобильной связи) использования станет одним из главных преимуществ цифрового рубля по сравнению с безналичными деньгами. Но в АЭД уверены, что таких регионов в России мало и аудитория для цифрового рубля там крайне ограниченна. В ассоциации считают, что цифровая валюта может быть актуальна как форма организации финансовой социальной поддержки для особых групп населения.

Кроме общей размытости целей и преимуществ глава НСФР Андрей Емелин отмечает и отсутствие четкости описания последствий введения каждой из моделей. Отсюда следует «невозможность просчета эффектов, например, на базовую модель банковского бизнеса, опирающегося на остатки по счетам», поясняет он. Кроме того, по словам главы АЭД Виктора Достова, банки опасаются прямого выхода на рынок самого регулятора, который начнет конкурировать с коммерческими организациями. «В Китае, который недавно завершил стадию пилотного проекта с цифровым юанем, схема отличается. Там Центробанк занимается эмиссией цифровой валюты, а все операции с ней проводят участники рынка через свои инструменты и приложения»,— поясняет он.

В обеих организациях уверены, что цифровой рубль может представлять угрозу и для ликвидности банковского сектора. «Введение цифрового рубля и конверсия части безналичных денег в цифровые рубли снизят ликвидность всей банковской системы, что пропорционально снизит объем потенциальных кредитных ресурсов в экономике в целом»,— говорится в письме НСФР. Кроме того, повышение зависимости «от внешних источников замещения выпадающих пассивов приведет к снижению рыночной устойчивости банков, особенно не имеющих государственного участия, а значит, и к снижению уровня конкуренции».

В Банке России сообщили, что итоги обсуждения консультативного доклада планируется подвести до конца первого квартала.

Максим Буйлов