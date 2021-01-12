«ВКонтакте» переслушает каверы

Музыкальное издательство «Джем» подало иски к Mail.ru Group и социальной сети «ВКонтакте». В компании утверждают, что размещаемые во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» каверы на защищаемые песни остаются без выплаты вознаграждений. Во «ВКонтакте» же считают, что позиция издательства «недоговороспособна».

Издательство «Джем» (сотрудничает с Евгением Маргулисом, певицей Линдой и рэпером Славой КПСС) подало в Арбитражный суд Москвы иски на 120 тыс. руб. каждый к Mail.ru Group и «ВКонтакте» 30 декабря, следует из картотеки суда. Как уточнил руководитель юридического отдела «Джема» Данил Луговой, спор касается каверов на музыку, права на которую принадлежат издательству, чаще всего речь идет о пользовательских перепевках песен. По словам юриста, этот контент монетизируется во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и «Моем мире» через «Объединенное медиаагентство» (ОМА), оно имеет договоры с «Джемом», но платит отчисления только за оригинальные копии, но не за ремиксы и каверы.

В 2020 году «Джем» уже подавал иски к ОМА по подобным нарушениям, новые претензии связаны с отсутствием эффекта, уточнил господин Луговой. Пока суд удовлетворил требования только по одному иску по поводу фонограмм на песни Саши Скул в приложении Boom, присудив истцу 455 тыс. руб. из затребованных 4,2 млн руб. компенсации.

Во «ВКонтакте» заявили, что не ознакомились с исками. При этом в пресс-службе социальной сети подчеркнули, что компания находит «взаимоприемлемые решения» со всеми правообладателями, у которых есть все инструменты для защиты контента, а позиция «Джема» «неконструктивна и недоговороспособна».

Музыкальные издательства много судились с «ВКонтакте» и другими ресурсами Mail.ru Group с 2010 по 2014 год, но в основном из-за оригинальных треков, напоминает глава Semenov & Pevzner Роман Лукьянов. А с 2015 года, когда все отечественные социальные сети договорились с подавляющим большинством правообладателей о легальном размещении контента, иски из-за каверов и вовсе стали редкими, говорит он.

Социальным сетям до сих пор проблематично отследить загружаемый контент, поскольку алгоритмы распознавания пиратского контента пока не способны исключить риски загрузки кавер-версий, поясняет советник группы «Яковлев и партнеры» Анна Никитова. Единообразия в судебной практике по таким делам, по ее мнению, нет. Позиция российских судов в основном сводится к тому, что телеканалы или социальные сети могут размещать каверы музыкальных произведений без разрешения правообладателя, но с выплатой вознаграждения, считает управляющий партнер «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков.

Несколько собеседников в юридических фирмах и медиакомпаниях указывают, что «Джем» в целом часто судится из-за авторских прав. «Это, наверное, единственный копирайт-тролль на музыкальном рынке. Они собирают "мертвые души" — находят наследников, забирают права, а затем подают иски. При этом контент, который собирает в соцсетях 1 тыс. руб. в год, оценивается "Джемом" в миллионы»,— утверждает один из юристов.

Как сообщал “Ъ” 3 декабря, в конце 2020 года «Джем» вступил в конфликт с «Яндекс.Музыкой»: издательство утверждало, что сервис уклоняется от выплат уже пять лет. В «Яндексе» же говорили, что переговоры с издательством затягиваются из-за судов, поэтому некоторые песни пришлось удалить из библиотеки. По словам господина Лугового, в декабре «Джем» расторг договор со структурой «Яндекса».

Валерия Лебедева