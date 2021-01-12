Технологии передали в Китай по незнанию

Новоуральский городской суд (Свердловская область) приговорил к условному сроку бывшего гендиректора ООО «Атоммашкомплекс Уральского электрохимического комбината» (АМК УЭХК) Тараса Крокоса. Он признан виновным в передаче иностранной организации технологий, которые могут быть использованы при создании оружия массового уничтожения. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства в виде наличия у подсудимого малолетних детей, «семейных и социальных привязанностей». Подсудимый не признал вину.



Новоуральский городской суд приговорил Тараса Крокоса к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщила пресс-служба суда. Он признан виновным в незаконной передаче иностранной организации технологий, которые заведомо могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлен экспортный контроль (ч. 3 ст. 189 УК РФ).

По информации суда, возглавляя предприятие, господин Крокос имел доступ к конструкторской документации по изготовлению лодочек, которые используются для карботермического синтеза и изготовления таблеток смешанного нитридного уран-плутониевого топлива, которое может быть использовано для создания ядерного оружия.

В период с ноября 2016-го по январь 2017 года Тарас Крокос принял решение продать документацию китайской организации ради привлечения для АМК УЭХК прибыли в размере более 25 млн руб., сообщила пресс-служба суда. Господин Крокос направил документацию на электронную почту иностранной организации, не имея необходимой лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК России). Предварительное следствие по уголовному делу вел следственный отдел УФСБ по Свердловской области.

ООО «Атоммашкомплекс УЭХК» расположено в ЗАТО Новоуральск. Оно образовалось в процессе реструктуризации Уральского электрохимического комбината (УЭХК) — одного из крупнейших в мире предприятий по обогащению урана, входящего в структуру топливной компании ТВЕЛ госкорпорации «Росатом». С 2011 года ООО «АМК УЭХК» является самостоятельным юридическим лицом. Оно проектирует и производит специализированное оборудование, применяемое в атомной отрасли, нефтяной и газовой промышленности.

Тарас Крокос был назначен генеральным директором ООО «АМК УЭХК» после того, как в 2014 году его приобрела группа компаний «Ява» бывшего вице-спикера Госдумы Валерия Язева. До этого господин Крокос возглавлял другие активы господина Язева, в частности камышловский завод «Урализолятор». В ноябре 2019 года Тараса Крокоса на посту гендиректора сменил Сергей Сметанин. По данным «СПАРК-Интерфакс», в январе 2020 года АМК УЭХК перешел под контроль структур Газпромбанка.

Максимальное наказание по ч. 3 ст. 189 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до 1 млн руб. Как сообщила пресс-служба суда, при вынесении приговора суд учел «характер и степень общественной опасности содеянного» и отсутствие отягчающих обстоятельств. Согласно материалам дела, суд учел смягчающие обстоятельства, в частности наличие у подсудимого малолетних детей и его состояние здоровья, «наличие у него семейных и социальных привязанностей, постоянного места жительства, места работы, а также конкретные обстоятельства совершенного преступления».

Тарас Крокос отказался комментировать решение суда. Ранее в разговоре с “Ъ-Урал” он заявил о своей невиновности и о намерении доказывать свою правоту в суде. Согласно материалам дела, подсудимый не признал вину в полном объеме. «Он не давал каких-либо распоряжений о направлении указанных чертежей в адрес китайской фирмы. Кто именно получил чертежи лодочек и направил их в Китай, ему неизвестно»,— приводятся в материалах дела показания осужденного. Он указал, что ему не было известно, что чертежи подлежат экспортному контролю и могут использоваться при создании ядерного оружия, так как раньше не работал с иностранными контрагентами.

Михаил Мананников