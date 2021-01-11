Правительство снизило ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса

Правительство России снизило ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса и самозанятых до 7% годовых, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Ранее ставка по таким кредитам составляла 8,5%.

«Подписано постановление правительства о снижении ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых граждан. Первоначально ставка по таким кредитам была установлена на уровне 8,5%. По новым правилам ее максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 2,75%. Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых»,— сказал господин Мишустин.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о мерах поддержки бизнеса в период пандемии весной. В их числе безвозмездная выплата 12,1 тыс. руб. на сотрудника, поддержка авиационных компаний в размере более 23 млрд руб. и льготные кредиты. Кроме того, был принят закон о снижении с 30% до 15% страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам МСП, а также об отсрочке уплаты налогов.

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