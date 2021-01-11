Новак: темп роста цен на нефтепродукты сохранится в пределах инфляции

Ситуация с ценами на бензин находится под контролем правительства России и Минэнерго, в 2021 году рост не превысит уровня инфляции, сообщил вице-премьер Александр Новак. Как сообщил ранее “Ъ”, в январе оптовые цены на топливо в России могут вырасти вслед за ростом цены на нефть. По словам вице-премьера, темп роста сохранит демпфирующий механизм.

Государство использует демпфирующую надбавку к акцизу на нефтяное сырье для компенсации нефтяникам разницы цен с экспортным паритетом и недопущения роста внутренних цен на топливо. При низких нефтяных ценах демпфер начинает работать в другую сторону — выплаты получает казна.

«Рост цен на 92-й бензин в России в 2020 году составил около 2%, что существенно ниже темпов инфляции. При этом в течение года наблюдались колебания оптовых цен, зависящих напрямую от мировой конъюнктуры нефтяного рынка, а также факторов спроса и предложения в моменте. Для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены эффективно действует демпфирующий механизм. В результате действия этого механизма в 2021 году темп роста цен на нефтепродукты в рознице также сохранится в пределах инфляции»,— сказал господин Новак журналистам (цитата по ТАСС).

По данным «Петромаркета», рост оптовых цен на автобензин связан со снижением предложения на внутреннем рынке. Цены на топливо начали расти еще в конце 2020 года, на бирже СПбМТСБ стоимость АИ-95 и АИ-92 достигала 49,1 тыс. (+7,7%) и 47,6 тыс. руб. (+8,4%) за тонну.

Подробнее — в материале “Ъ” «Бензин пошел нарасхват».