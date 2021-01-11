Сменился гендиректор корпорации «ВСМПО-Ависма»

Гендиректор корпорации «ВСМПО-Ависма» Сергей Степанов досрочно покинул свой пост. 11 января компанию возглавит бывший руководитель «Уралкалия» Дмитрий Осипов.

«Избрать генеральным директором ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" Осипова Дмитрия Васильевича на срок с 11 января 2021 года по 10 января 2024 года»,— сказано в решении совета директоров компании.

Бывший гендиректор «ВСМПО-Ависмы» Сергей Степанов Фото: ВСМПО-АВИСМА

Сергей Степанов, ранее руководивший угольным дивизионом Evraz, стал гендиректором «ВСМПО-Ависма» в июле 2020 года. Его контракт должен был действовать до июля 2023 года.

Подробнее о назначении господина Степанова — в материале “Ъ” «Титанический сдвиг».