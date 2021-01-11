Газ надул ценовые пузыри

Газовый рынок встретил 2021 год взрывным ростом цен на фоне холодной зимы в Северном полушарии и перебоев с поставками СПГ из-за проблем с производством и логистикой. Спотовые цены на СПГ в Азии в январе побили исторический рекорд, превысив $800 за 1 тыс. кубометров. В результате весь свободный СПГ устремился в этот регион, оставив Европу наедине с «Газпромом». Российская компания пока не спешит наращивать прямые поставки и активно расходует газ из подземных хранилищ в Европе.

Цены на газ на азиатском и европейском рынках бьют все рекорды на фоне холодной зимы. Так, цена газа «на день вперед» на голландском TTF с поставкой на 11 января выросла до пикового уровня в $252 за 1 тыс. кубометров — это максимальная цена с 25 января 2019 года. В Испании, на которую обрушились сильнейшие снегопады, цены на газ на местном хабе PVB за несколько дней взлетели до $645,84 за 1 тыс. кубометров.

При этом «Газпром», хотя и заранее забронировал дополнительные мощности для транзита газа через украинский газотранспортный коридор, пока снижает его загрузку и активно выбирает запасы из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе. Так, в сутки «Газпром» может прокачивать через Украину до 110 млн кубометров газа по долгосрочному транзитному контракту и еще по 41,2 млн кубометров по дополнительному бронированию, но по факту прокачка сейчас находится на уровне 100 млн кубометров против 182,8 млн кубометров в декабре. В отсутствие мощностей «Северного потока-2» компания стремится в полном объеме загрузить «Турецкий поток» и «Северный поток». При этом высокие запасы газа из подземных хранилищ в Европе снижаются рекордными темпами: за первые 8 дней января они упали на 7%, до 66 млрд кубометров. Сдерживая поставки через Украину, «Газпром» «сушит» европейский рынок, создавая условия для поддержания высоких цен и в конце зимы.

Причиной роста цен в Европе, помимо холодной погоды, стало сокращение поставок СПГ — весь свободный газ уходит в Азию, где цены бьют исторические рекорды. На 7 января индекс Platts JKM, отражающий стоимость спотовых поставок СПГ в северо-восточную Азию, достиг пика в $20,7 за MMBtu ($812 за 1 тыс. кубометров). Такая динамика, которая превзошла даже всплеск после аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году, вызвана сокращением производства на СПГ-заводах в Австралии, Катаре и Малайзии, а также сложностями с поставками СПГ из США. Пропускная способность кратчайшего маршрута из Мексиканского залива в Азию через Панамский канал ограничена двумя судами в день, и остальным приходится ждать до 13 суток, чтобы попасть из Атлантического в Тихий океан. Из-за этого многие суда идут длинным путем на восток вокруг мыса Доброй Надежды — это, в свою очередь, приводит к нехватке танкеров и росту ставок фрахта. Несмотря на это, в декабре экспорт СПГ из США побил рекорд, составив 277 млн кубометров в сутки, из которых, по данным EIA, до 50% идет в Азию, и около 30% — в Европу.

Впрочем, нынешний всплеск цен, согласно ожиданиям рынка, будет сравнительно краткосрочным. Так, индекс Platts JKM на вторую половину февраля оценивается в $17,811 за MBTU, на первую половину марта — в $12,628, а на вторую половину марта — уже в $8,751.

Дмитрий Маринченко из Fitch замечает, что количество газа в европейских хранилищах сейчас находится на уровнях, характерных для этого времени года, зато темпы отбора в первую неделю января были примерно на 30% выше, чем в среднем за последние пять лет. Тем не менее, по его мнению, вряд ли стоит ожидать дефицита газа — погода находится в рамках климатической нормы, а на рынке теперь намного больше СПГ, чем раньше. При этом первый квартал, вероятно, будет благоприятным для «Газпрома», считает аналитик: «Есть все шансы продать больше газа, чем в 2020 году,— цифры, скорее, будут ближе к первому кварталу 2019 года, тогда в Европу было продано чуть более 60 млрд кубометров газа».

Газ «Газпрома» сейчас более конкурентоспособен в Европе, чем СПГ, который уходит в основном в Азию, однако компания ограничена с точки зрения транспортных мощностей, отмечает аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов. Перспективы первого квартала будут напрямую зависеть от бронирования дополнительных мощностей на украинском коридоре, говорит он. «При работе с украинской ГТС исключительно в рамках действующего контракта (40 млрд куб. м на год) "Газпром" недопоставит 10–15 млрд куб. м в первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом рекордного 2018 года. Если же концерн будет бронировать дополнительные мощности на Украине, то имеет все шансы повторить рекордные показатели "докоронавирусных" лет»,— считает аналитик.

Татьяна Дятел