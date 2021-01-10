Пожар с семью погибшими под Тюменью могло вызвать нарушение правил использования печи

Нарушение правил эксплуатации печного оборудования в бане могло стать причиной пожара в частном пансионате в Тюменской области, в котором погибло семь человек. Об этом во время заседания региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС сообщил начальник ГУ МЧС по Тюменской области Артур Хачатрян.

«Наиболее вероятная причина пожара в поселке Боровском — нарушение правил эксплуатации печного оборудования в бане. В Росреестре по данному адресу числится частный жилой дом, каких-либо юридических лиц и индивидуальных предпринимателей там не зарегистрировано»,— приводит его слова информагентство «Тюменская линия».

Есть информация о том, что в сгоревшем жилом здании располагался нелегальный частный дом престарелых.

После ЧП были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие установило личности всех погибших.

В декабре 2020 года МЧС России предложило ужесточить ответственность для владельцев домов престарелых.