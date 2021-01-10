Все погибшие в доме престарелых под Тюменью оказались пожилыми людьми

Следствие установило личности всех семи погибших при пожаре в доме престарелых в ночь на 9 января под Тюменью, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поставил расследование дела на контроль центрального аппарата.

«Список погибших установлен. Это все пожилые люди»,— сообщили ТАСС в пресс-службе СКР. Имена погибших не уточняются.

Пожар произошел в частном пансионате для пожилых людей, расположенном на улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и по ч. 3 чт. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

За последний год в России пожары произошли в трех частных домах престарелых. В декабре 2020 года МЧС России предложило ужесточить ответственность для владельцев таких учреждений.