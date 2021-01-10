Лукашенко не мешает непризнание Западом итогов выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не мешает непризнание западными странами итогов выборов, на которых он победил.

«Конечно, не очень это приятно, если искренне, но уж так, чтобы это меня убивало,— абсолютно нет»,— сказал господин Лукашенко в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Президент подчеркнул, что выборы — это внутреннее дело Белоруссии. По мнению Александра Лукашенко, цель западных санкций против Белоруссии — подобраться к России. «Имейте в виду — следующие будете вы. Поэтому вы не расслабляйтесь»,— заявил он.

Президент Белоруссии также сказал, что Светлана Тихановская (его соперник на президентских выборах) не самостоятельная фигура, а голос тех, кто стоит за ней — финансирует и направляет. По мнению господина Лукашенко, направляют госпожу Тихановскую спецслужбы Литвы и Польши, также в этом процессе пытаются участвовать и украинские силовики.

Однако всем руководят США, по словам президента Белоруссии, под Варшавой находится центр, в котором работают около 100 специалистов. «Это и есть кукловоды, которые дергают за ниточки»,— заявил Александр Лукашенко.

Напомним, после прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборов, на которых, по данным ЦИКа, победил господин Лукашенко, в стране начались массовые протесты. Их участники считают победителем выборов кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую, которая уехала из страны. Господин Лукашенко убежден, что ситуацию в Белоруссии пытаются дестабилизировать из-за рубежа.

Подробнее о ситуации в стране читайте в материале журнала «Огонек» «Белорусский год».