Бастрыкин взял на контроль гибель людей под лавиной в Норильске и пожар в доме престарелых под Тюменью

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате расследование уголовного дела, возбужденного после схода лавины в Норильске. В результате схода лавины на горнолыжный комплекс «Гора отдельная» погибли три человека, один из которых — ребенок. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Также глава СКР поставил на контроль дело о пожаре в нелегальном частном доме престарелых, в результате которого погибли семь человек. Пожар произошел в поселке Боровский Тюменской области. Дело возбуждено по по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и по ч. 3 чт. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В Тюмени задержана владелица дома престарелых.

О сходе лавины — в материале “Ъ” «Делом занесло».