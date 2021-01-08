Новый год начался с рекордов

Индекс Московской биржи на первой неделе нового года обновил исторический максимум, достигнув отметки 3475 пунктов. По темпам роста российские биржевые индикаторы оказались в числе лидеров. Позитивный настрой инвесторов сохраняется во всех странах — победа демократов на всех политических фронтах в США позволяет надеяться на расширение программы стимулирования экономики. Российский рынок поддержали и котировки нефти, которые впервые с февраля прошлого года достигли $55 за баррель.
Первая неделя нового года прошла позитивно для российского фондового рынка. На фоне обновления исторических максимумов (в валюте) ведущими американскими индексами (Dow Jones, NASDAQ Composite, S&P 500), а также германским индексом DAX рублевый индекс Московской биржи в пятницу, 8 января, установил новый исторический рекорд — 3474,66 пункта. Рост с начала года превысил 5%. Валютный индекс РТС достигал отметки 1481,84 пункта, обновив максимум с 25 февраля прошлого года. При этом с начала года его рост составил 5,7%, выведя его в число лидеров роста,— ведущие западные фондовые индикаторы за этот период прибавили на 2–5%.
Как отмечает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий, основным фактором роста глобальных рынков является Blue Wave в США, когда «демократы взяли под контроль все палаты парламента и президентское кресло». Как отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, это фактически дает им «карт-бланш на принятие важных экономических законопроектов», при этом стоит учитывать, что Демократическая партия «выступает за более щедрое стимулирование экономики по сравнению с республиканцами».
По данным агентства Reuters, котировки ближайшего к исполнению фьючерсного контракта на нефть Brent достигали $55,5 за баррель — максимума с 26 февраля 2020 года. Рост с начала года составил более 7%. Обновили многомесячные максимумы и котировки нефти на спот-рынке: стоимость североморской Brent немногим превышала $55 за баррель, российской Urals приближалась к этой отметке. Как отмечает Андрей Русецкий, рублевая цена российской нефти приблизилась к 4,1 тыс. руб. за баррель, поэтому даже с учетом дисконта за низкие объемы добычи нефти по соглашению ОПЕК+ «российский бюджет чувствует себя более чем комфортно».
По словам директора аналитического департамента ГК «Регион» Валерия Вайсберга, основной вклад в рост российских индексов внесли бумаги нефтегазового сектора (за счет сохранения высоких цен на нефть и ослабления ограничений ОПЕК+ для России), «Газпрома» (завершение строительства «Северного потока-2» стало реальностью) и «Норильского никеля» (на фоне дальнейшего роста цен на цветные металлы). Остальные бумаги дорожали заметно медленнее, реагируя, скорее, на общий благоприятный фон.
По словам Валерия Вайсберга, получение демократами полного контроля над Конгрессом — благоприятный фактор для экономики США и для мира в целом, однако «повышает вероятность усиления давления на Россию». Сохранение геополитической премии предопределяет слабую реакцию рубля на динамику нефтяных котировок. Кроме того, как отмечает Сергей Суверов, Банк России приостановил продажу валюты в новогодние каникулы.
В целом на ближайшие дни участники рынка настроены позитивно. Как считает Валерий Вайсберг, оптимизм сохранится еще некоторое время, «пока центральные банки не начали выражать озабоченность относительно пузырей и готовить почву для постепенного ужесточения денежно-кредитной политики». По мнению Андрея Русецкого, сезонно ралли продолжается до февраля, так что «можно увидеть еще пару недель хорошего роста как российских акций, так и укрепления рубля».
Экономический прогноз на 2021 год
Что будет с рублем, долларом и нефтью